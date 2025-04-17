川普亟思圍中 擬要求談各國課二級關稅、少買中國貨

川普擬要求各國課徵二級關稅、限制買中國進口產品。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕彭博報導，知情人士透露，美國總統川普準備在關稅談判上施壓各國，抑制與中國貿易。報導指出，數十個國家正尋求降低或免除川普的空前關稅，而美國料將要求這些國家採取行動，限制中國的製造實力，以作為交換。透過此舉，美國意圖確保北京無法找到迴避川普關稅的途徑。

知情者說，川普的高級經濟顧問對於要求各國代表對一些與中國關係密切國家產品，課徵所謂二級關稅（本質上是貨幣制裁）的提議進行討論。一些消息人士也說，美國也希望貿易夥伴不要吸收中國過剩的產品。

請繼續往下閱讀...

一名知情者表示，墨西哥預期美國將要求墨國提高中國電動車關稅。墨國經濟部與白宮沒有回應評論要求。

報導說，美國此舉為川普團隊試圖利用長期夥伴圍困中國，以及升高對北京壓力，促其改變經濟行徑的努力。目前並不清楚該策略是否取得成果。

川普近日在接受福斯新聞西班牙語頻道訪問時被問及，是否強迫拉丁美洲國家在中國一帶一路倡議與美國投資之間做選擇，他表示：「他們或許應該這麼做」。

財政部長貝森特是該主張最堅定的支持者，在川普宣佈除中國之外，暫停約60國貿易夥伴的高關稅90天後，這位前避險基金經理人將在相關談判中扮演主導地位。

上週他談到一些美國傳統夥伴時說，「他們一直是很好的軍事盟友，但不是完美的經濟盟友」。貝森特對達成協議表達樂觀，表示「我們能作為整體面對中國」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法