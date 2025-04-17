竹科媽媽擁太多房子減地價稅有撇步 竹市稅務局教這樣做最划算

新竹市稅務局教導民眾，擁多間房子如何辦戶籍減免地價稅。（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕擁太多房子減地價稅有撇步？新竹市稅務局舉例，竹科媽媽在關新路及慈雲路各有1間房屋，分別由自己及2個成年兒女設立戶籍，並享有地價稅自用住宅用地優惠稅率2‰。兄妹倆合資在光復路又買新房，稅務局教一招，只要竹科媽媽的戶籍遷入光復路房屋，兄妹2人分別遷入關新路及慈雲路，則3戶房屋都有直系親屬辦竣戶籍登記，就可申請按自用住宅用地價惠稅率課徵地價稅。

新竹市稅務局舉例說明，若竹科媽媽在關新路及慈雲路各有1間房屋，分別由自己及2個成年兒女設立戶籍，並享有地價稅自用住宅用地優惠稅率2‰。

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不過，兄妹倆合資在光復路又買了新房，打算將戶籍遷入，但擔憂慈雲路房屋的地價稅恐按一般用地稅率10‰到55‰課徵，不知如何做才能同時讓3間房屋的地價稅都適用自用住宅用地稅率？稅務局教一招，只要竹科媽媽的戶籍遷入光復路房屋，兄妹2人分別遷入關新路及慈雲路，則3戶房屋都有直系親屬辦竣戶籍登記，就可申請按自用住宅用地價惠稅率課徵地價稅。

稅務局表示，適用地價稅自用住宅用地優惠稅率（2‰）須同時符合3要件及2限制，3要件包括土地所有權人或其配偶、直系親屬在該地辦竣戶籍登記、無出租或供營業用、土地上之建築改良物屬土地所有權人或其配偶、直系親屬所有；2限制是指都市土地面積未超過300平方公尺（約90.75坪）、非都市土地面積未超過700平方公尺（約211.75坪），土地所有權人與其配偶及未成年之受扶養親屬以一處為限。

稅務局說明，很多民眾以為申請自用住宅用地優惠稅率只能在本人所有的房地設立戶籍，其實，當土地所有權人有多處房地時，只需有年滿18歲的直系親屬辦竣戶籍登記，且符合自用住宅用地相關規定，就不受一處的限制。以竹科李媽媽的情況來說，只要將李媽媽的戶籍遷入光復路的房屋，兄妹2人分別遷入關新路及慈雲路，則3戶房屋都有直系親屬辦竣戶籍登記，就皆可申請按自用住宅用地價惠稅率課徵地價稅。

稅務局提醒，地價稅自用住宅優惠稅率為2‰，一般用地稅率為10‰至55‰，相差至少4倍，符合自用住宅用地要件而尚未申請者，需在9月22日前向稅務局提出申請，逾期申請者，將從申請的次年才適用。可電洽：03-522-5161分機422至437。

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