數發部預算被刪 免費AI算力池規模受限

數發部展示去年申請AI算力池的成果。（記者徐子苓攝）

〔記者徐子苓／台北報導〕高昂的算力成本，成為新創和中小企業發展AI的一大挑戰，數位發展部去年起透過AI算力池開放業者免費申請算力，原本今年要增購GPU擴大規模，但因預算被刪減而受限，幸而在國網中心協助下，今年仍擴大申請，預計可提供150家次的業者使用。

數發部昨舉行AI算力池記者會，包含數發部長黃彥男、政務次長林宜敬和評審、業者代表都出席，展示去年申請AI算力池的成果。

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黃彥男表示，數發部透過算力、資料、人才、行銷與資金5大工具，建構台灣AI生態系，因為算力非常昂貴，對新創、中小企業而言，如果初期要投資算力做概念性驗證（PoC），必須花費高額成本來建置算力，因此數發部去年開始AI算力池計畫，協助業者可以快速驗證創新概念。

黃彥男指出，數發部今年因預算被刪減，無法順利擴充算力池，但很感謝國網中心支持，今年下半年提供輝達H100晶片約80片算力，盡力滿足產業需求。數發部也會持續爭取預算，希望明、後年可以擴充算力，增購70片以上，但最後還是要看預算審查而定。

數發部數產署副署長陳慧敏說明，去年共97家申請AI算力池，最終64家通過、產生88個模型；今年共91家申請，54家通過、產生至少54個模型。通過的家數減少，是因為數產署調整模式，提供更多GPU給更大的模型。

陳慧敏說，下一步將擴大申請，讓更多產業受惠，接下來還會有第二、第三梯次開放申請，今年預計提供16.3萬GPU小時、提供每一家次約當150萬台幣的算力價值，開放最少150家次的業者申請。

申請過AI算力池的坤侑科技分享，他們將AI模型應用在鐵道運輸上，透過AI偵測鐵道義務、進行告警，但過去在訓練模型時，算力一直是很大的挑戰，好不容易取得資料，卻發現訓練時間非常長，申請算力池後對公司提供很大幫助，過去需要一天的時間來訓練，現在只需要不到半天，有助於PoC或任何場合的驗證。

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