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關稅與擴大美國投資對台積電獲利影響多少？魏哲家給答案

2025/04/17 17:29

台積電董事長魏哲家表示，海外晶圓廠量產將稀釋毛利率。（彭博）台積電董事長魏哲家表示，海外晶圓廠量產將稀釋毛利率。（彭博）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電（2330）今召開法說會，法人聚焦美國廠投資與進展、關稅等是否影響營運，台積電董事會暨總裁魏哲家坦承，在地製造對半導體業成本都會增加，台積電隨著日本與美國廠產能開出，尤其是對美國加碼投資，預估未來五年，因海外晶圓廠量產將稀釋毛利率，初期影響約為每年2至3個百分點，後期因通膨、成本、潛在關稅則擴大為3至4個百分點。

台積電第一季毛利率58.8%，第二季預估平均為58%，主要因美國廠開始量產導致利潤稀釋，魏哲家預估，隨著日本熊本廠與美國亞利桑那州的晶圓廠產能進一步提升，海外晶圓廠所帶來的影響將在全年變得更加明顯，預估對於2025年全年的利潤稀釋影響約為2至3個百分點。

他並指出，在今日破碎全球化環境下，包含台積電和所有其他的半導體製造業者在內，大家的海外晶圓廠成本都更高。台積電在亞利桑那州新增的1千億美元投資意向，預測在未來五年，因海外晶圓廠量產，毛利率稀釋在初期的影響約為每年2至3百分點，到後期擴大為3至4個百分點。去年底台積電預估毛利率約稀釋2至3個百分點，顯然擴大美國投資、關稅等，對稀釋獲利較提高。

魏哲家強調，台積電將持續在亞利桑那州擴大規模並致力於改善成本結構，也將繼續與客戶和供應商夥伴密切合作，以管控相關影響。整體而言，台積電憑藉領先的製造技術和大規模製造基地的根本競爭優勢，預期公司會成為營運所在地中最高效、最具成本效益的製造服務提供者。長期毛利率達53%以上仍是可實現的。

對於在美國投資與生產製造廠區成本高，衍生出的漲價議題，魏哲家表示，地緣政治帶動生產走向區域分散，台積電需對客戶保護這個價值，價格會持續反映公司價值，特別是在資本密集度高的地方，台積電已經開始跟客戶討論價格，到目前進行順利。

對於AI與先進封裝CoWoS需求問題，魏哲家指出，「需求仍很強」，預估台積電今年AI晶片營收將比去年翻倍，CoWoS產能也因客戶需求需較去年倍增，需求仍很強 ，只是目前供不應求的吃緊狀況，較先前稍緩。

為了繼續投資以支持客戶成長，台積電重申2025年的資本支出預計仍如年初提出，將介於 380億至420億美元之間，其中約70%將用於先進製程技術、約10-20%將用於特殊製程技術，另外約10-20%將用於先進封裝、測試、光罩製作及其他項目。

台積電2025年的資本支出中，僅有一小部分與最近宣布有意增加1000億美元拓展亞利桑那州產能的投資計畫相關。

台積電財務長黃仁昭表示，雖然2025年將走向高資本支出，投資未來成長，但公司仍致力於為股東帶來獲利成長，也將繼續致力於在年度和季度的基礎上，實現可持續且穩定增長的每股現金股利。他並回應法人提問，目前沒有實施庫藏股計畫。

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