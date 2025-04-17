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杜絕幫中國洗產地 卓揆：利於未來與美談判

2025/04/17 16:31

行政院長卓榮泰表示，政府嚴防違規轉運風險，有利於未來台美談判的立論基礎。（記者廖家寧攝）行政院長卓榮泰表示，政府嚴防違規轉運風險，有利於未來台美談判的立論基礎。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕美國大幅調高中國進口產品關稅，拉高中貨透過第三地洗產地風險。行政院長卓榮泰表示，假設美國對某國實施關稅合作措施，但該國卻對高稅率國家開啟「便利之門」，這是美國在重整國際貿易秩序之際所不樂見，因此政府嚴防違規轉運風險，也有利於未來台美談判的立論基礎。

卓榮泰今在「中華民國全國工業總會會員代表大會」上表示，美國本月初宣布對等關稅讓各界慌亂，所幸美國隨後在9日宣布進入各國關稅豁免90天談判階段，讓壓力暫時稍稍舒緩，但政府進度不停歇，擬定國家基本策略，除立足台灣、行銷世界外，還會加入「加強美國市場」，除台積電、鴻海等科技大廠會赴美投資，也會有很多廠商回流台灣。

卓榮泰續說，有鑑於此，政府必須提供更好的投資環境，未來將針對水電、人才人力、土地等進行全面且大幅度的改變，除穩定能源供應、引進人力補足缺口外，仍請企業以本國勞工優先聘雇為最高原則，也盼企業提升勞工薪資以緩和引進外國人力資源的壓力，只有穩定住中小企業、勞工市場，台灣才會成為經濟穩定的社會。現在行政院仍有大筆預算卡在立法院，但會繼續努力，也盼各界給予台電支持。

談及本月11日與美國啟動首次視訊會議，卓榮泰表示，談判內容基於談判慣例與雙方默契，僅能對外說明討論到對等關稅、排除非關稅貿易障礙以及出口管制，出口管制更涵蓋反傾銷與違規管制議題。

針對反傾銷措施，卓榮泰表示，在與美談判前，政府就已啟動，當美國對多國僅加徵10％關稅，但唯獨對中國課徵高稅率關稅，中國大量貨品就會流向其他國家，也可能進到台灣，構成違規轉運的問題，另低價傾銷對國內也是很大威脅，為杜絕違規轉運，財政部關務系統也已全面啟動，相信這樣的進展有助於未來台美談判的立論基礎。

卓榮泰表示，假設美國對某國進行關稅合作，但該國卻對高稅率國敞開「便利之門」，這是在全球貿易秩序重建過程中所不樂見的。

卓榮泰指出，台灣今天有太多高科技大廠備受國際肯定，在國際間維持公平且平衡的貿易互動上，政府與產業要做更多的努力，但不會因此忽略全國廣大的中小微企業，因此政府在編列161億元的中小微企業多元振興方案，在這次880 億元的「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」中，再加碼50億元提供中小企業支持。

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