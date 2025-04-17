永豐銀臨櫃攔阻詐騙 今年前三月超過百件

永豐銀行今日參與「斥詐風雲論壇」與政府部門協力防詐；圖為總統賴清德（右十）、永豐銀董事長曹為實（右七）。（圖為永豐銀行提供）

〔記者王孟倫／台北報導〕永豐銀行今（17）日參與「斥詐風雲論壇」與政府部門、專家學者及金融同業，公私協力防詐；永豐銀行表示，旗下善盡臨櫃關懷並運用科技力，繼去（2024）年分行臨櫃攔阻逾500起疑似詐騙案，今（2025）年累計至3月底，已攔阻超過百起。

該論壇從政策發展、AI科技防詐、金融資產守護及詐騙手法解析等面向切入，積極呼籲各界共同阻詐、識詐，建立完善防詐守護網。

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永豐銀行董事長曹為實指出，金融機構應實踐「銀行家的道德（銀德）」並肩負社會責任，積極採取主動關懷措施，建立預先控管機制以攔阻詐騙金流，為客戶的第二生命-「資產」建立防護網。

永豐銀行「警示帳戶」數量佔全體金融機構的比重，至去年底已連續6季下降，顯示打詐已見成效。

響應政府打詐決心，永豐銀行副總經理張瑜娉表示，以AI冒用聲音或影像的詐騙手法層出不窮；永豐銀行亦運用AI建立預警模型，偵測帳戶可疑交易行為或預測客戶潛在受騙機率，若達設定條件時則觸發控管機制，提醒客戶留意資金安全。

永豐銀行表示，導入最新科技從源頭預防詐騙著手，從分行臨櫃、自動化服務及預警機制等全面向防堵。首先，透過用戶行為、相關數據跨業合作獲取多樣化數據，建立完善資料庫，進而分析金流數據、建立AI模型並提升模型精確度；另外，經由跨金融機構間共享資源，組成反詐聯盟則能提升防詐的效能，建立不間斷、全通路的防詐網絡。

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