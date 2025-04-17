輝達H20晶片突禁輸中損失慘重 黃仁勳今抵北京訪問

中官媒發布黃仁勳抵達北京的照片。（圖翻攝自玉淵譚天微博）

〔即時新聞／綜合報導〕美中貿易關稅戰白熱化，輝達（NVIDIA）H20晶片遭美國政府禁止輸入中國，輝達認列55億美元（約新台幣1788億元）損失，昨天（16日）市值一夕蒸發1880億美元（約新台幣1.8兆元）。今天（17日）輝達執行長黃仁勳抵達北京，引發外界關注。

中共官媒《央視》旗下微博公眾號「玉淵譚天」稍早發布消息指出，黃仁勳應中國國際貿易促進委員會邀請抵達北京，「這是黃仁勳時隔3個月再次到訪北京。3個月前，黃仁勳曾在中表態稱，要繼續與中國合作。」

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黃仁勳訪中前夕，美國政府才宣布限制輝達H20晶片出口至中國，疑似與中國AI新創公司「深度求索」（DeepSeek）據報使用逾6萬顆輝達晶片有關，其中有一部分應該受到美國管制，華府已要求輝達釐清DeepSeek如何取得他們的晶片。

H20晶片是輝達專為中國市場推出的晶片，滿足阿里巴巴和字節跳動等中國科技巨頭的需求，同時又不引起美國國家安全的擔憂。

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