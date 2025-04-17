卓揆：4/21公布紓困完整方案 4/24提特別條例

行政院長卓榮泰今出席「中華民國全國工業總會會員代表大會」。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕行政院長卓榮泰今出席「中華民國全國工業總會會員代表大會」時表示，行政院持續滾動式適時調整或擴大支持方案，將在下週一提出整體支持方案，說明完整細節與時程，並在下週四行政院院會提出更完整「特別條例」，一旦立法院審議通過就能即時啟動。

工總理事長潘俊榮表示，國內企業面臨國際經貿變局，產官學界所有人是同舟共濟，沒有任何人能置身事外，產業界會齊心合作，讓政府能將船駛得平穩順行、渡難關拚經濟。

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行政院長卓榮泰表示，台灣在美國關稅談判的首波名單中，國際秩序重整之際，國家需要安定力量，本月3日凌晨甫宣布對等關稅，各界震驚，「我真的差點昏倒」，行政院過去數月密切關注美國政策走向，針對最低的基本關稅至最高稅率等各種情境進行推估，最後公布是超乎預期的極高稅率情境。

卓榮泰續說，行政院因應策略的優先順序是，無論無何首要就是先穩定國內產業，再進行談判事務，所以工作順序上，支持產業最為優先、再者是備妥方案，最後是隨時準備好啟動談判，因此在關稅宣布的隔日行政院也提出總額880億元的「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，面向涵蓋金融支持、降低行政成本、提升產業競爭力、安定就業、租稅優惠及多元拓銷。

卓榮泰指出，除上述措施之外，總統賴清德本月也重申對美擴大採購、加碼投資、排除非貿易障礙等，也特別著重在杜絕違規轉運。政府持續搜集產業界的寶貴建議，也持續滾動式適時調整或擴大支持方案，將在下週一提出整體支持方案，說明完整細節與時程，並在下週四行政院院會提出更完整「特別條例」，一旦立法院審議通過就能即時啟動。

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