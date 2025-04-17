生技業砸5.4億掃內湖整層廠辦

耀達建設董事長莊文欽認為，美國要把所有產線拉回在地生產，難度相當高。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕產業擴增帶動辦公室需求，北市內湖區新明路廠辦，15樓被生技業維科生技砸5.4億元包下整層，扣除14個車位價格約3千多萬元，拆算每坪單價往8字頭靠攏，並寫下該路段新高。

面對美國關稅議題，耀達建設董事長莊文欽認為，要將所有產業線拉回到美國生產其實是相當困難，尤其國際貿易是互補，企業也傾向多處生產、分攤風險，而美中角力也讓部分產業選擇回台設廠，因此，這幾年台灣其實有很多企業都吃到這一波美中角力下的訂單。

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美國關稅議題可望帶動一波回台設廠潮

耀達建設執行副總經理彭信欽指出，既便近期因美國關稅議題，企業對於擴增辦公室的需求轉為保守、甚至觀望，但關稅議題也讓企業評估過後，認為台灣相對穩定，甚至後續還有一波回台設廠潮，因此，仍樂觀看待辦公室需求。

以去年為例，在AI與半導體產業的強勁帶動下，2024年台灣商用不動產市場全年成交量飆破1800億元，創下歷史新高。同時受惠於全球AI產業的蓬勃發展，台灣科技業積極擴充產能並升級辦公環境，直接帶動了商辦、廠辦及廠房的需求；特別是輝達（NVIDIA）宣布積極尋覓在台設立總部的消息，更直接引爆商辦市場的熱潮，這股趨勢也推升了雙北市的商辦價格，使得整體商用不動產市場呈現需求穩定的格局。

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