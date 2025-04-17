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南港LaLaport變下個京華城？網點出優勢：附近有捷運

2025/04/17 15:55

大型購物中心南港LaLaport開幕後吸引不少人潮。（資料照）大型購物中心南港LaLaport開幕後吸引不少人潮。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕大型購物中心南港LaLaport上月開幕後吸引不少人潮，不過有名網友好奇詢問，開幕熱潮之後，因地點偏遠是否有可能步上京華城的後塵逐漸沒落，PO文曝光後吸引許多鄉民留言，有人點出「想太多，附近有捷運，比京華城方便」。

這名網友昨於「批踢踢實業坊（PTT）發文，內容提到京華城當初開幕也很轟動，後來發現動線超爛地處偏僻漸漸沒落，而南港Lalaport跟京華城一樣都是球狀建築物，原PO認為，地下室電梯跟京華城一樣很難等，然後裡面環狀動線和京華城有點像、容易迷路，逛到最後都忘記哪一個電梯上來的。

原PO進一步詢問鄉民，「現在剛開幕人很多，風潮過了之後會不會步上京華城的後塵阿」、「有沒有南港lalaport風潮過後會不會步上京華城後塵的八卦」。

許多鄉民看到PO文相繼留言表達不同看法，有人說：「我今天去還是滿多人的欸」、「它不偏僻阿」、「想太多，附近有捷運，比京華城方便」、「差那麼多，人家就在捷運站跟南軟旁」，還有網友認為：「想當年，京華城要坐大眾運輸，只有公車到，在台北市捷運到不了的地方真的很......而且公車要坐超級久」。

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