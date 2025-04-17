名師解盤》容逸燊：進入反彈波走勢 可適時換股調整

啟發投顧副總容逸燊。（業者提供）

啟發投顧副總 容逸燊

昨天美股大跌影響下，台股今天一度開低，昨天科技股輝達H20晶片受美國管制影響，股價大跌7.3%，台積電ADR也大跌3.6%，另外則是艾斯摩爾下修全年淨銷售只有300~350億歐元，遠低市場預期，今天下午台積電法說會，對今年展望至關重要，市場本來期待FED是不是有機會緊急降息，但鮑爾潑了市場一盆冷水，表示通膨不明朗，不會馬上降息救市，造成昨天美股跌勢加重，黃金跟債券是短線避風港。

後續可以注意，第一輪談判國家中，是否有把美債當作談判籌碼出來協商，經歷過昨天修正後，外資短線在期現貨籌碼有翻空動作，今天早盤台股承受壓力，盤中傳出日本談判有進展，日股大幅拉抬，也帶動韓股以及亞洲股市小幅度反彈，市場仍等待台積電法說，短線破前低18000~18500點機率暫時不大，建議操作上選擇權值股為主，比較有政府護盤力道。

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權值股部分，包含聯發科、鴻海、廣達早盤開低後，都能在10點止穩，後續廣達甚至翻紅上漲，可見9點到10點外資賣壓消化完後，明顯有進場護盤拉抬力道，昨天跌幅比較重的中小型股，CPO、機器人概念股今天並沒有繼續重挫，市場上面也有稍微信心止穩，今天在整體指數上，生技類股以及汽車類股表現相對抗跌，指數也沒有再進一步下跌，波動恐慌指數最近也往下掉，所以盤勢震盪應該會開始平緩，最近如果在經歷幾次利空測試後，短線一波下跌應該就反應完畢，現在進入反彈波走勢，台股比較重的壓力，大約在21000點之上，FED沒有正式降息之前，我認為市場仍處在比較壓縮整理的狀態，建議手上多方部位可以續抱，但接近20500~21000點，月線壓力左右，可以適時換股調整，如果已經殺到去年8月低點以下股票，則可以不用再殺低，建議第2季仍採取區間來回操作方式。

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