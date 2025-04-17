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新北去年第4季住宅價格指數平穩 新成屋價格微漲

2025/04/17 15:10

新北去年第四季住宅價格指數呈平穩微漲，圖為林口新市鎮一帶。（地政局提供）新北去年第四季住宅價格指數呈平穩微漲，圖為林口新市鎮一帶。（地政局提供）

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府地政局今天公布2024年第4季住宅價格指數，去年10月至12月全市住宅價格指數分別為125.77、126.18、127.03，月漲幅介於0.32%至0.76%之間；大樓及公寓指數與上季相較，呈現平穩走勢，新北市8大次分區價格持穩至微漲。

觀察新北市8大次分區，包括板橋土城、中和永和、三重蘆洲、新莊、新店、樹三鶯、汐止及淡水，去年10月至12月指數漲跌互見，各月份變動率介於-2.03%至3.48%的漲跌幅，與去年同期相較，有2.88%至18.72%的年變動率。

整體而言，各區域住宅市場受央行第7波選擇性信用管制影響致成交量縮減，仍因剛性需求有效支撐區域房地產市場，價格呈現持穩至微漲。

本季各捷運線指數有漲有跌，板南線（板橋段）、中和永和線、環狀線等較上季略跌2.91%至3.8%；板南線（土城段）、三重新莊線、三重蘆洲線、新店線及淡水線，指數較上季上漲0.78%至3.93%，整體呈現平穩，主因為捷運沿線住宅交通便利，生活圈發展較成熟，購屋者需求仍有效支撐，住宅價格因而微漲。

另外，去年第4季新成屋指數為120.18，季變動率1.21%，與上季相較呈現微漲趨勢。在整體開發區方面，台北大學特定區、淡海新市鎮、林口新市鎮、副都心及頭前重劃區，季指數分別為113.49、115.91、117.50及104.85，季變動率呈現-0.07%至2.61%不等的漲跌幅。

地政局分析，除了受到原物料及工資持續上漲、通貨膨脹預期心理因素影響，使新成屋價格持續微漲；觀察整體開發區因信用管制措施實施，導致市場觀望氣氛濃厚，但因生活機能日趨成熟，吸引人口遷入，區域住宅價格穩定成長。

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