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美關切豬肉原產地標示 楊儒門：不能撤 想買台灣豬不該被混淆

2025/04/17 15:14

在新北市金山推動友善耕種的楊儒門，除了為農友發聲，也強調台灣豬內原產地標示不能撤。（記者盧賢秀攝）在新北市金山推動友善耕種的楊儒門，除了為農友發聲，也強調台灣豬內原產地標示不能撤。（記者盧賢秀攝）

〔記者盧賢秀／基隆報導〕美國貿易代表釋出「2025年對外貿易障礙評估報告」中，對台灣豬肉標示原產地表達關切。「白米炸彈客」楊儒門指出說，豬肉產地標示不能撤，國人最在意的就是到底吃進嘴裡的是不是「台灣豬」，想買台灣豬不該被混淆，守住標示就是守住選擇權，保證安心。

美國貿易代表署3月底的「2025年對外貿易障礙評估報告」，對豬肉標示原產地，及美牛產品檢驗措施表達關切，認為台灣要求進口美豬標示原產地，並標示萊克多巴胺殘留容許量，是「不正確地暗示美國豬肉產品，包括含萊劑者，存在食安風險」，可能影響美豬在台形象與銷售。

立委昨質詢時，也問到政府立場是否會因此鬆動？衛福部長邱泰源允諾，「不會鬆動對人民健康維護的決心」。

楊儒門今在臉書貼文指出，豬肉產地標示不能撤，從2021年政府開放萊豬進口開始，國人最在意的就是到底吃進嘴裡的是不是「台灣豬」，所以才會有現在的標示制度， 不管是生鮮、加工品，還是餐廳端的餐飲，所有豬肉都必須標示來源，除了保障民眾的知情權，也是為了讓國產好豬不被混淆。

楊儒門說，台灣2020年就已成功解除口蹄疫疫區，獲得國際認證，可以出口，台灣的養豬場全面禁用瘦肉精（零檢出），保證安心。

台灣要的不是排外，要的是選擇，民眾有權知道吃的是什麼，要買台灣豬不會被混淆，守住標示就是守住選擇權。

楊儒門認為，「我們不是在保護主義，而是在保護誠實標示與消費選擇。」世界各國也都在做，歐盟強制標示飼養與屠宰地；日本包裝要標示、餐飲自願標示；加拿大更是打贏美國一場標示官司。

楊儒門製作豬肉標示政策懶人包。（擷取自楊儒門臉書）楊儒門製作豬肉標示政策懶人包。（擷取自楊儒門臉書）

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