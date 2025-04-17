調降汽車關稅及貨物稅？行政院：關稅談判考量國家最大利益

台美展開對等關稅談判，對於台灣是否將調降汽車、零組件的關稅及貨物稅，行政院發言人李慧芝今（17）日在院會後記者會表示，一切持續研擬中，也還沒有定案，會考量國家最大利益進行談判。 （行政院提供）

〔記者鍾麗華／台北報導〕台美展開對等關稅談判，外界關注進度，對於台灣是否將調降汽車、零組件的關稅及貨物稅，行政院發言人李慧芝今（17）日在院會後記者會表示，一切持續研擬中，也還沒有定案，會考量國家最大利益進行談判。

李慧芝指出，台美4月11日已經進行視訊會議，雙方對談順利啟動、進行相當有建設性的談話，談話主要方向包括台美對等關稅、非關稅貿易障礙、出口管制，雙方也都期待接下來可以有進一步、後續的對話，加強與美國之間的經貿合作。

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李慧芝表示，對於談判細節，包括誰領軍、怎麼談、何時談，這個部分基於國際談判慣例與雙方默契，行政院不多做說明，也要請大家放心，政府一定會有最適合、最好的安排，並適時跟大家做說明。

對於排除貿易障礙中，其中一項是美豬美牛標示或標準，有立委擔心是否就會因此放寬標準，影響國人健康？李慧芝強調，每個國家在談判時都會確保各自國家的利益，政府會衡平考量民眾消費習慣、健康、國際標準來據理力爭，說明國內的狀況，會在台美雙方互利共贏的基礎上，繼續與美國政府進行更有效、更有幫助的溝通與合作，盡力為國家爭取最大的利益。

至於是否將調降汽車、零組件的關稅與貨物稅，財政部關務署副署長蘇淑貞說明，關稅調降會涉及國內相關產業的政策與產業發展，這部分需要與經濟部產業發展署通盤考量相關因素。

此外，針對880億元產業支持方案特別條例研擬進度，李慧芝說明，這兩週行政院長卓榮泰與總統賴清德分別去看第一線產業，傾聽業者心聲，因此產業支持方案會持續納入業者想法，正在持續調整當中。特別條例還有需要調整的地方，卓揆已指示政委林明昕持續督導部會調整，希望儘速通過，接下來到立法院也能獲得朝野黨團支持。

至於卓揆要求支持方案加入產業設備「汰舊換新、擴大內需」部分，李慧芝強調，協助產業升級轉型的政策並不是補貼，許多國家都有支持產業升級的政策，政院會在相關制度與規定下提供協助。

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