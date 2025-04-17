馬來西亞選邊站！與中國「聯合聲明」反加徵關稅 不忘吃台灣豆腐

習近平近日搭專機抵達馬來西亞吉隆坡進行國事訪問。（資料照，美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國國家主席習近平近日搭專機抵達馬來西亞吉隆坡進行國事訪問，16日與馬來西亞首相安華會談，今（17）日中國官媒《新華社》發布「中華人民共和國、馬來西亞共同聲明」，強調反對肆意加徵關稅，聲明裡頭還提到台灣，稱「支持中國實現國家統一，不支持任何台獨主張」。

據《新華社》報導，習近平應馬來西亞最高元首易卜拉欣陛下邀請，中華人民共和國主席習近平於4月15日至17日對馬來西亞展開國是訪問。

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《新華社》發布，中華人民共和國和馬來西亞關於建構高水準戰略性中馬命運共同體的聯合聲明。內文提到「雙方一致認為，中馬是世代友善的親密鄰居、攜手發展的真誠夥伴、情同手足的知心朋友、共促和平的重要力量」、「雙方認為，中國和馬來西亞同為亞太重要發展中國家、新興市場經濟體代表及全球南方重要參與者。中馬攜手共建高水準戰略性命運共同體，不僅關乎兩國人民福祉，也關乎本地區前途命運，對推進全球南方團結合作具有重要意義。」

此外還提及「兩國領導人一致同意維持高層密切交往，加強戰略溝通，增進政治互信，為雙邊關係長期穩定發展提供戰略指引」，聲明多達56條。

其中「關稅」部分，聲明指出雙方將攜手推動普惠包容的經濟全球化，促進貿易和投資便利化，反對肆意加徵關稅等，違反WTO規則的單邊貿易限制。雙方承諾維護一個基於規則、非歧視、開放、公平、包容、平等和透明的、以WTO為核心的多邊貿易體制。

然而，除了關稅之外，中國也不忘吃台灣豆腐。在聲明中稱「雙方堅定支持彼此維護國家主權、安全和領土完整，並支持彼此為促進國家團結、穩定、發展、繁榮所做的努力。馬來西亞重申兩國領導人1974年5月31日簽署的聯合公報原則，堅定奉行一個中國政策，承認中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分，支持中國實現國家統一，不支持任何台獨主張」。

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