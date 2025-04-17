北京放軟？傳中國開條件給美國換談判 還與台灣有關

美中貿易關稅戰急遽升溫，彭博引述消息人士報導，中國針對與美國關稅戰談判開出多項條件示意圖。（法新資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美中貿易關稅戰急遽升溫，彭博引述消息人士報導，中國針對與美國關稅戰談判開出多項條件，前提是要美國先釋出善意，包括控制內閣成員貶低中國的言論、先解決國家安全問題，特別是台灣議題。

彭博16日報導，中國要求美國委任1名指定的人負責談判，他要有美國總統的支持，及能協助預備1份協議，當美國總統川普與中國國家主席習近平會面時可以簽署。

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報導形容，全球經濟及金融市場的命運很大程度上取決於美國和中國能否找到避免長期貿易戰的方法。

報導表示，雖然美中雙方表達對談判持開放態度，但目前不清楚要如何能取得突破，使談判得以展開。川普似乎決心要立即與習近平通話，而中國想兩位領袖的對話時有1個很具體的成果。

即使雙方對談判流程達成共識，仍存在根本性問題，即任何協議的內容為何。報導指出，川普的訴求仍不明確，而為了實現貿易平衡及吸引製造業回流美國，對中國的關稅可能仍需維持在高位。

儘管中美兩國都面臨來自國內的壓力，渴望降低關稅，法國興業銀行大中華區經濟學家林紫瓊（Michelle Lam） 表示，談判「不太可能導致實質性的緩和」。

她指出，中國的訴求變得稍微更清楚了：尊重、一致性，以及一個對口負責人。現在球已經在美方那邊，取決他們是否能滿足這些要求。但這仍然很困難，特別是在美方的目標是遏制中國崛起的情況下。

根據1位熟悉北京想法的人士指出，任何談判最重要的前提是，中方官員必須確信對話將以尊重的方式進行。

該人士還表示，中國也希望美國正視其國家安全問題，尤其是關於台灣的議題。

北京將台灣視為其領土的一部分，並承諾將採取措施捍衛其主張，包括在必要時動用軍事力量。該人士補充說，中方不會對台灣採取挑釁行動，但如果遭到挑釁，將會作出回應。

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