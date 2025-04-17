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AI來勢洶洶！比爾蓋茲點名「科技免疫2職業」恐被取代

2025/04/17 14:24

比爾蓋茲表示，全球長期面臨的「醫師與教師短缺」問題，有望在未來透過AI技術獲得解決。（資料照，法新社）比爾蓋茲表示，全球長期面臨的「醫師與教師短缺」問題，有望在未來透過AI技術獲得解決。（資料照，法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕微軟共同創辦人、億萬富翁比爾蓋茲（Bill Gates）近日表示，全球長期面臨的「醫師與教師短缺」問題，有望在未來透過AI技術獲得解決。

據《商業內幕》（Business Insider）報導，比爾蓋茲於Podcast節目《People by WTF》中表示，「AI 會進場提供醫療知識，就不會再有醫師短缺的問題了」。蓋茲長期關注公共健康議題，他指出，像印度與非洲等國仍面臨嚴重的醫療專業人才不足問題，美國也不例外。

根據美國醫學院協會（AAMC）2024年的報告預估，美國到2036年將面臨多達8.6萬名醫師（包含專科與基層醫師）的人力缺口。AAMC的人力研究部門主管Michael Dill表示，美國需要數十萬名醫生，才能讓所有人，包括少數族裔和偏鄉居民等，獲得平等的醫療服務。

根據顧問公司麥肯錫（McKinsey）估算，生成式AI有可能讓醫療與製藥產業的生產力，提升多達3700億美元（約新台幣11.9兆元）。

教育也面臨相同趨勢，根據美國聯邦政府2023年發布的數據，全美有86%的公立K-12學校在2023至2024學年招募教師時遇到困難，其中約45%的學校表示人力不足。英國也出現類似情況，一所倫敦的高中去年開始使用AI工具（如ChatGPT）來協助學生備考。David Game College推出一項計畫，讓20名學生在英文、數學、生物與電腦科學等主要科目上，使用AI工具學習為期一年。

報導指出，蓋茲談的不只是老師與醫生，他還提到AI正逐步進入工人、建築與飯店清潔人員等需要體力與時間投入的領域，蓋茲表示，世界正在邁向一個工作量大幅減少或型態截然不同的未來。他說，「你可以提早退休，也可以縮短每週工時，我們會需要幾乎重新思考『人類的時間應該怎麼被使用？』這樣的哲學問題。」

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