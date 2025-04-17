台灣創意禮品文具展今開跑 周末限定12歲以下孩童免費入場

DG Taiwan亮點展區「Creator Lab 創作者實驗室」網羅國內外新銳創作者。（貿協提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕「2025 DG Taiwan台灣國際創意禮品文具展」17日在世貿1館開展，一連展出4天，總計299家廠商使用427個攤位，開展前夕已累計超過40國國外人士預登觀展，除了來自日本、泰國，外貿協會更洽邀巴西、哥倫比亞、烏干達等國買主專程來臺採購商洽，將創意設計在DG Taiwan實際轉化為無限商機。

本屆DG Taiwan匯聚來自日本、史瓦帝尼、尼泊爾、瓜地馬拉、印度、貝里斯、香港、中國、馬來西亞、新加坡、韓國、臺灣等12地企業參展，其中史瓦帝尼王國館與拉丁美洲館帶來充滿異國風情的當地手工藝品及特色商品。

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IP設計大國日本為今年DG Taiwan注入濃厚的日本原創IP元素，除了14家日本廠商與創作者首度參展「國際設計與品牌授權區」，擁有3萬名會員的「日本角色銀行」也特別來台，和「日本角色品牌授權協會（CBLA）」連袂於展覽首日開幕論壇開講，探討IP授權的發展趨勢與跨文化挑戰，傳授IP商業化的眉角。

DG Taiwan專為孕育IP新秀的搖籃實驗場域「Creator Lab 創作者實驗室」同樣不容錯過，網羅國內外36家新銳創作者，秀出別具個人風格的IP原創角色、插畫設計應用、文創小物，絕對是公司行號尋覓聯名合作或開發IP授權商品的大寶庫。

由經濟部智慧財產局主辦的「臺灣專利超級站」也進駐DG Taiwan展場，大力行銷臺灣優良專利，同時為展商與觀展業者就近提供免費的專利諮詢服務。

2024年首次亮相就好評不絕的「DesiGn Select選品坊」，本屆推出2.0版本質感再升級，以風格選物店為概念打造設計感拉滿的展區氛圍，為參觀者營造出逛展猶如踏進選物店的沉浸式體驗。

展覽期間周邊活動豐富有趣，諸如「DG Pick票選人氣獎及環保獎」採用工研院開發的數位集章技術，至DG活動中心參與投票，就有機會獲得獎項。還有其它如DiscoverGem尋寶人、專利沙龍講座、親子DIY、公益貼紙…等焦點活動，提升觀展五感體驗，促進參觀者與展商互動。

DG Taiwan 2025展出時間為4月17日至20日上午9:30至下午5:30，國內業者憑預先或現場登錄取得之QR code即可入場參觀；一般民眾全展期開放購票入場，4月19、20日開放12歲以下兒童免費入場。

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