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3月北台新案看屋、成交回升

2025/04/17 11:01

3月北台指標建案看屋組數每週平均約21.6組，每週平均成交組數約1.8組，均為近兩季最高。（住展雜誌提供）3月北台指標建案看屋組數每週平均約21.6組，每週平均成交組數約1.8組，均為近兩季最高。（住展雜誌提供）

〔記者徐義平／台北報導〕進入房市傳統旺季，3月北台灣新案看屋組數、成交組數為近兩季最高，不過，新案持續釋出，再加上舊案去化緩慢，導致待售建案持續堆疊，3月高達1235個，為2021年10月來新高，新案累積代去化的窘況像是回到疫情階段。

根據住展雜誌調查，3月北台灣新案6項觀測分數呈現「四升、一平、一降」，其中預售屋推案量、新成屋戶數、成交組數、來客組數走升，待售建案數分數下降，議價率持平。

住展雜誌發言人陳炳辰分析，3月進入傳統房市旺季，還有329熱門檔期到來，建商布局新案，在話題新案帶動下，3月指標建案看屋組數每週平均約21.6組，每週平均成交組數約1.8組，均為近兩季最高。

3月北台待售新案達1235案 為3年半來新高

但受到第七波打炒房政策與銀行申貸困難之陰霾，新案銷售時間拉長超過半年，再加上持續公開的新案與去化不及的舊案，進而激發待售建案數在3月升至1235案，為2021年10月以來新高，在過去3年的單月待售案數都在1200案以下，賣不完的窘況回到COVID-19階段。

至於，新案開價與成交價之間仍在1成以內，雖然代表沒有降價情勢，但各地都見新案不再開出高價案例，符合市場認知水位。

陳炳辰指出，未來須面對經濟局勢瘋狗浪隨時來襲，銀行放貸依然謹小慎微，央行恐也不會放寬打炒房限制，完全重振買氣信心還有難度。

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