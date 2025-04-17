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全家超商導入烤玉米 「夯番麥」30元銅板價開賣

2025/04/17 10:58

全家（5903）便利商店宣佈導入夜市人氣小吃烤玉米，熟食區以「夯番麥」品牌導入全台2700家門市，以30元的銅板價開賣，變身全台最大烤玉米專賣店。 （全家提供）全家（5903）便利商店宣佈導入夜市人氣小吃烤玉米，熟食區以「夯番麥」品牌導入全台2700家門市，以30元的銅板價開賣，變身全台最大烤玉米專賣店。 （全家提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕全家（5903）便利商店宣佈導入夜市人氣小吃烤玉米，熟食區以「夯番麥」品牌導入全台2700家門市，以30元的銅板價開賣，變身全台最大烤玉米專賣店。

全家表示，「全家」新型態熟食區以多元選擇、經典商品、創新開發3大特色吸引消費者，2007年起率先推出「夯番薯」，曾創下年銷量2200萬條紀錄，不僅帶動同業跟進，更引發全台黃金旋風。

2023年「全家」夯夯家族迎來新成員「夯馬鈴薯」，口感鬆軟微甜，深受消費者喜愛，更助攻夯夯家族業績一舉「夯」破10億。

近年夜市經濟發燒，「全家」宣布導入國民小吃「夯番麥」，化身全台最大連鎖烤玉米專賣店，為夯夯家族再添生力軍，即日起至5月13日，凡購買「夯番麥」享2件49元特價優惠。

全家便利商店生鮮現做調理部林鴻成部長表示，「全家」發展熟食區逾30年，因應消費者需求持續導入不同設備，從1.0的茶葉蛋鍋、熱狗機、蒸包機，到2.0導入夯番薯機台，並推出夯番薯、夯馬鈴薯之夯夯家族，乃至近年現烤點心櫃與SOHOT炎選之3.0新型態熟食區，皆為便利商店極具差異化的現做美味。

其中，夯夯家族明星商品「夯番薯」及「夯馬鈴薯」，具備原型食物自然風味及型態的商品特色，可滿足健康飲食及運動健身風潮之需求，業績更夯破10億元，此次「全家」再宣布導入夯夯家族全新成員「夯番麥」，將再成為新型態熟食區業績成長新動能。

相較市售烤玉米平均價格70元起跳且份量大小不一，「全家」夯番麥則主打小份量、方便帶著走、銅板價30元等特色，其嚴選泰國清邁農場契作、非基因改造玉米，粒粒飽滿，並採用獨步全球的燒烤技術，不需額外醬料調味，便可同時呈現炙燒風味及玉米的自然鮮甜。

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