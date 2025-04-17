打造黃金辦公室 WSJ：川普聘「金人」重新裝飾白宮

知情人士表示，川普請來1名被顧問稱為「金人」的工匠，正在白宮打造「黃金辦公室」。圖為川普的黃金杯墊。（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）上任不到3個月，這段時間川普一直在挑戰全球秩序並顛覆華府。外媒揭露，處理公務之餘，川普也擔任白宮的「藝術總監」，在各個角落增添黃金裝飾，甚至請來1名被顧問稱為「金人」的工匠，協助讓白宮變得像川普位於佛羅里達的海湖莊園一樣金碧輝煌。

《華爾街日報》報導，政府官員表示，川普請了1名叫伊卡特（John Icart）的工匠，協助為橢圓形辦公室（Oval Office）添加黃金裝飾，包括壁爐架上的雕刻，以及環繞這間辦公室的飾條。據稱，伊卡特來自佛羅里達南部，過去曾參與海湖莊園的裝修，這趟與川普一同搭乘空軍1號前往華府。

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針對報導，白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）表示，「這是黃金時代的黃金辦公室」。根據撰寫過白宮書籍的記者、作家布魯爾（Kate Andersen Brower）表示，過去幾十年來，歷任總統都為白宮增添了個人色彩。

去過海湖莊園的人都認為，白宮現在的黃金裝飾看起來「很熟悉」。海湖莊園幾乎到處都可以看到金色出現，幾乎每個天花板、牆壁、相框和桌子都金碧輝煌。政府官員透露，川普親自監督了橢圓形辦公室壁爐架上黃金雕刻的安裝，川普還從海湖莊園帶來黃金天使的擺飾，安置在白宮。

1名近期的訪客表示，川普在從柱廊通往白宮的門上擺上了黃金的川普徽章，桌子擺有印著川普名字的黃金杯墊。1名政府官員提到，在橢圓形辦公室旁邊的餐廳裡，桌上也有黃金的細節。

川普對黃金的熱愛眾所皆知，多名外國政要都曾贈送過黃金相關的禮物。以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）年初贈送川普1台金色的呼叫器，象徵著以色列與真主黨（Hezbollah）戰爭中的轉捩點；日本首相石破茂（Shigeru Ishiba）則在訪美時，贈送川普1頂金色的武士頭盔。

前政府官員表示，川普在首個任期內對於重新設計白宮沒有太大的興趣，僅僅更換了橢圓形辦公室的照片，新擺了一些國旗，但現在川普對他的改造計劃「非常認真」。

知情人士透露，從川普入主白宮的第1天，他就開始設想可以如何改造自己的工作空間，包括在玫瑰園建造露臺，以便總統可以在戶外用餐並舉辦派對。政府官員表示，川普已與建築師和其他可以參與相關計劃的人員進行了多次的會議，討論在白宮外安裝露臺的問題。

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