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范斯飛義大利、印度 會談關稅貿易協議

2025/04/17 12:20

美國副總統范斯將於本週（18日）啟程，展開為期一週的義大利與印度訪問行程，期間將與兩國領導人會晤，針對共同經濟與地緣政治優先議題進行討論，重點聚焦近期美國啟動的關稅政策。（美聯社）美國副總統范斯將於本週（18日）啟程，展開為期一週的義大利與印度訪問行程，期間將與兩國領導人會晤，針對共同經濟與地緣政治優先議題進行討論，重點聚焦近期美國啟動的關稅政策。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕美國副總統范斯（JD Vance）將於本週五（18日）啟程，展開為期一週的義大利與印度訪問行程，期間將與兩國領導人會晤，針對共同經濟與地緣政治優先議題進行討論，重點聚焦近期美國啟動的關稅政策。

綜合外媒報導，此行將持續至4月24日，范斯預計將走訪羅馬、新德里、齋浦爾與阿格拉。根據副總統辦公室說法，范斯將與義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）及印度總理莫迪（Narendra Modi）舉行會談，同時參訪兩國多處文化遺址。

此次出訪正值川普政府於4月2日宣布歷史性關稅政策之際，目前已有超過75個國家尋求與美國洽談貿易協議。歐盟與印度皆已明確表達與美方達成協議的意願。為促進協商，川普於4月9日宣布，原定對歐盟商品徵收20%、對印度商品徵收至少26%的高額關稅，將暫緩90天，並在此期間將稅率降至10%。

義大利總理梅洛尼先前曾表態反對歐盟商品被課以關稅，並表示義大利將「動用一切手段」保護本國企業利益。她預計將於本週四赴白宮與川普總統會晤。

范斯在羅馬期間，也將會見梵蒂岡國務院院長帕洛林樞機主教（Cardinal Pietro Parolin），並參與復活節主日相關儀式。范斯於2019年皈依天主教，這次訪問對他個人具有特殊宗教意義。

本次亦是范斯首度造訪印度。此行對他家庭也別具意義，因其妻子烏沙（Usha Vance）為南印度移民之女。這是范斯自就任副總統以來第三次海外訪問，他曾於2月出席慕尼黑安全會議，呼籲歐洲「大幅強化自我防衛能力」，並於3月前往格陵蘭視察美軍最北端的皮特菲克太空基地。

據白宮消息，川普總統預計將於5月展開首次中東出訪，首站將是沙烏地阿拉伯。

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