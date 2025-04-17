要盟友選邊站！彭博：美國施壓要求各國減少對中貿易

知情人士透露，川普政府正向各國施壓，要求貿易夥伴減少與中國的貿易。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕知情人士透露，川普政府正準備在關稅談判中向各國施壓，要求貿易夥伴抑制與中國的貿易。

《彭博》報導，數十個國家正在尋求減少或免除美國總統川普（Donald Trump）的歷史性進口稅。作為交換，美國將要求他們採取措施限制中國的製造業實力，以確保北京無法找到繞過川普關稅的途徑。

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知情人士透露，川普的經濟顧問正在討論要求其他國家的代表對那些與中國關係密切的特定國家進口產品徵收「次級關稅」，本質上也相當於貨幣制裁。知情人士提到，美國也希望貿易夥伴不要吸收來自中國的過剩商品，針對中國的其他措施也可能會被提出。

根據1名了解墨西哥政府想法的人士指出，墨西哥官員預計，美國將要求墨國提高從中國進口的電動車關稅。針對報導，墨西哥經濟部拒絕置評，白宮則未立即回應。

此舉是川普團隊試圖利用長期合作夥伴來圍攻中國的手段，藉此向北京施壓，迫使該國改變自身經濟做法。目前仍不清楚這項策略是否會取得成果，一些外國官員在參與初步關稅談判時，對於達成協議的可能性持懷疑態度。

主導多數關稅談判的美國財政部長貝森特（Scott Bessent）近日受訪時談到一些傳統的美國合作夥伴，貝森特表示「他們是良好的軍事盟友，但不是完美的經濟盟友」，貝森特對於達成協議感到樂觀，並稱「我們可以作為一個整體與中國接觸」。

長期以來，中國一直是川普以及拜登政府的攻擊目標，背後一大原因是貿易不平衡、涉嫌竊取智慧財產權，以及北京補貼削弱了美企與中國的競爭。因此，川普暫緩多數國家的對等關稅之際，選擇進一步將對川普的關稅提升至145％。

川普的圍攻計劃如果要成功，必須獲得歐洲、亞洲那些不願意大幅削減與中國交流國家的支持。川普同步提高針對敵人和盟友關稅的決定，也導致一些外國政府不再將美國視為可靠的盟友。

不過，對中強硬是否就能得到華府的關稅豁免仍是一個謎，儘管渥太華先前就已宣佈加強與美國邊境的安全管制，並針對中國電動車和鋼鐵、鋁徵收關稅，川普仍在今年稍早以吩坦尼販運、移民相關議題為由，對加拿大徵收25％和10％的關稅。

雙方是否能夠就關稅稅率達成雙邊協議也令人存疑，知情人士透露，歐盟與美國本週在解決貿易分歧的討論中，幾乎沒有取得任何進展，因為川普顧問給人的態度是，對歐盟加徵的20％對等關稅，大部份都不會取消。

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