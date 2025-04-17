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文組悲歌！大學念哪個科系才有「好薪情」？調查結果出爐

2025/04/17 13:27

獲得大學學歷對未來的收入有所幫助，不過這在很大程度上，取決於大學念了什麼科系。示意圖。（路透）獲得大學學歷對未來的收入有所幫助，不過這在很大程度上，取決於大學念了什麼科系。示意圖。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕獲得大學學歷對未來的收入有所幫助，不過這在很大程度上，取決於大學念了什麼科系，根據美國紐約聯準銀行最新資料，薪資高的大學科系都屬於工程領域，相比之下，薪資最低的科系，大多為文科或教育領域。

《CNBC》報導，如果想要在大學畢業後立即賺錢，那麼主修工程類的科系，是最安全的選擇之一，因為據美國紐約聯邦準備銀行的最新資料，工程類科系在畢業5年內的薪資中位數持續名列前茅，而薪資最高的科系包括電腦工程（Computer engineering）、化學工程（Chemical engineering）以及電腦科學（Computer science），他們在22歲至27歲的職涯初期，薪資中位數高達8萬美元（約262萬元新台幣）。

而在資料中，所有工程科系的學生，他們職涯初期薪資中位數都超過了7萬美元（約229萬元新台幣）。報導提到，隨著人工智慧（AI）與資安等科技導向產業的成長，他們薪資名列前茅也就不足為奇。

而工程科系不僅在職涯初期的報酬較高，隨著時間的推移同樣可觀。在35至45歲的全職工作者中，工程學科系的畢業生通常薪資已達6位數美元，以電腦工程、化學工程以及電腦科學來說，他們的薪資中位數都超過了12萬美元（約393萬元新台幣）。

相比之下，薪資最低的主修多為文科或教育領域。22 至 27 歲的畢業生中，以主修外語的薪資中位數最低，僅 4萬美元（約131萬元新台幣）。而在 35 至 45 歲的族群中，以主修幼兒教育者的薪資最低，僅4.9萬美元（約160萬元新台幣）。

紐約聯邦準備銀行這份年度研究報告，是根據 2023 年美國人口普查資料進行分析，這是目前可取得的最新資料。該研究排除了仍在就學中的學生，並僅針對持有學士學位，且為全職工作的薪資中位數的人進行分析。

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