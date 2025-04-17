數百萬人恐丟飯碗 羅伯特清崎呼籲人們做好準備

羅伯特清崎（Robert Kiyosaki，圖右）警告，未來幾年將有數百萬人失業，呼籲人們最好現在就做好準備。（法新社）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕投資理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）週三（16日）發出警告，稱未來幾年將有數百萬人失業，呼籲人們最好現在就做好準備。

羅伯特清崎週三（16日）在社交平台X發文表示，在過去的2年裡有數百萬人失業，未來幾年還會有數百萬人失去工作。

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羅伯特清崎稱，如果你感覺自己可能會失去工作，最好現在就做好準備，把糟糕的事件轉化為不再作為員工、不再執著於工作保障的絕佳的機會，並成為一名企業家，為財務自由而努力。

那一個人如何準備成為企業家？羅伯特清崎表示，他和美國總統川普是僅有的2位建議加入「網路行銷公司」的公眾人物，如果你擔心可能會失去工作，他和川普總統會會建議你開始透過網路行銷公司建立兼職業務，市場上有很多很棒的網路行銷機構，提供企業家所需的培訓和教育。

文章最後，羅伯特清崎敦促人們，做好自己的市場調查，找到合適自己的公司，以免為時已晚而失去工作。

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