WTO憂美中經濟脫鉤 警告全球GDP恐萎縮7％

WTO秘書長警告，美中經濟若脫鉤，全球GDP恐萎縮7％。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕世界貿易組織（WTO）週三（16日）下調全球商品貿易預測，在關稅戰影響下，全球商品貿易恐出現疫情後最大規模的下滑。WTO秘書長也警告，目前最大的擔憂是美中經濟脫鉤，這可能導致全球GDP萎縮7％。

《路透》報導，WTO預估，今年貨物貿易將下滑0.2％，低於10月時預測的3％成長。WTO秘書長伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala）表示，全球商品貿易成長下跌的情況令人擔憂。

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美國總統川普（Donald Trump）分別對鋼鐵、汽車等進口商品加徵關稅，並放話對全球各國實施對等關稅，不過隨後暫緩相關行動執行。美中貿易戰也愈演愈烈，雙方對彼此的進口商品徵收超過100％的關稅。

WTO指出，如果川普重新實施更廣泛的關稅措施，商品貿易成長將減少0.6個百分點，美國相關貿易以外的外溢效應可能進一步使經濟成長減少0.8個百分點。綜合起來，預計將導致1.5％的下跌，這將是2020年疫情以來最大降幅。

伊衛拉表示，如果出現全球商品貿易萎縮的情況，擔憂已蔓延至整體GDP成長前景。現在已經可以看到，貿易擔憂可能會對金融市場、廣泛經濟領域產生的負面外溢效應。

伊衛拉也提到，自己最大的擔憂是美國和中國經濟脫鉤。WTO預估，關稅戰下，兩國之間的商品貿易將大幅下降81％，若是沒有近期針對智慧型手機等電子產品的豁免，商品貿易降幅恐達到91％。

伊衛拉指出，如果美中脫鉤，導致全球經濟沿著地緣政治界線進一步分裂成兩大集團，可能產生深遠的影響。在這種情況下，長期來看全球GDP可能萎縮7％。伊衛拉表示，近期貿易政策轉變的情況前所未見，這也代表著預測、解讀數據應該比平常更加謹慎。

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