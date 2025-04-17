打臉川普每日20億美元關稅收入！CNBC首揭海關實際數字

根據美國海關和邊境保護局數據顯示，平均每天徵收的稅額只有2.5億美元。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普曾多次表示，美國每天從關稅中獲得20億美元（約新台幣650億元）的收入，但根據美國海關和邊境保護局數據顯示，平均每天徵收的稅額只有2.5億美元（約新台幣81.25億元），換言之，實際關稅收入只佔川普預期的1成多。

川普曾多次表示，美國每天從關稅中獲得20億美元的收入，其中包括他所謂的「互惠」關稅直接產生的收入，然而海關和邊境保護局最新關稅計劃產生的每日收入的評論相互矛盾。

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美國海關和邊境保護局週一在給CNBC的聲明中表示，自4月5日以來，美國海關及邊境保護局已根據新的互惠關稅徵收了超過5億美元（約新台幣162.5億元）的關稅，為自2025年1月20日實施的15項總統貿易行動的總關稅收入貢獻了超過210億美元（約新台幣6825億元）。

這項更新是在海關11日系統出現10小時故障後發佈的，故障導致美國進口商無法輸入代碼，而該代碼原本可以使已經在海上的貨物免於繳納更高的關稅。

美國海關及邊境保衛局在聲明中表示，即使在短暫的故障期間，美國海關及邊境保衛局平均每天2.5億美元的收入仍能保持暢通。

另，美國財政部週一公佈的最新數據顯示，財政部每日報表中「關稅和某些消費稅」項下的存款總額為3.05億美元（約新台幣99.12億元），所有關稅均由美國海關在入關處徵收。

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