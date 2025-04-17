黃金衝破3300美元新高紀錄！「新一波挑戰價」出爐但有「2隱憂」

黃金價格週三（16日）延續漲勢再創新高。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕黃金價格週三（16日）延續漲勢再創新高，突破每盎司3300美元關卡，助力來自美元貶值，以及美中貿易益發緊張，但專家警告，黃金突破每盎司3300美元後，多頭可能會喊出3500美元，或者更高的目標價，假如美中貿易局勢有正面消息，或是爆發獲利了結賣壓，就可能觸發拋售潮。

紐約黃金期貨上漲3.3%至每盎司3324.50美元；黃金現貨價上漲3.1%至每盎司3327.97美元，盤中早些時候曾觸及3332.89美元的歷史高點。

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FXTM 資深研究分析師Lukman Otunuga說：「黃金仍然有強力支撐，包括美元走軟、關稅消息的不確定性，以及對全球經濟衰退的擔憂。」

他說：「金價突破3300美元之後，接下來都和心理關卡有關。多頭可能喊出3400、3500美元或更高，然而，假如美中貿易局勢有正面消息，或是爆發獲利了結賣壓，就可能觸發拋售潮。」

美國總統川普週二下令對所有進口關鍵礦產啟動調查，代表可能納入課稅行列，也象徵與中國這個最大礦產出口國之間的對立更加白熱化。

美中兩大經濟體的緊張升高，打擊金融市場的信心，投資人開始湧向黃金等資產避險，同時，美元對其他主要貨幣都下滑，並保持在上週觸及的將近3年低點，代表黃金對持有外幣的買家來說變得相對便宜。金價今年來共上漲將近700美元，關稅戰、降息預期和強大的央行買盤都是助力。

盛寶銀行大宗商品策略主管勒漢森（Ole Hansen）說：「這波行情變得有點失控，有修正的風險。然而我們這1年多以來看到的修正幅度並不大，每當市場回落，背後都有買盤等待。」

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