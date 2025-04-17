吃到飽餐廳第一盤先拿什麼？專家點名「1食物」先吃不虧

吃到飽餐廳受到許多消費者喜愛。（資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕「吃到飽餐廳」選擇眾多，廣受民眾喜愛，但花錢入場後「第1盤先拿什麼」，才能吃得滿意又回本，引發網民熱議。據報導，一票網友點名，去「吃到飽餐廳」看到一堆人都先拿生魚片系列，因為排隊的人太多，有人1次拿太多就全掃光，引發排隊顧客不滿。

對此，專家指出，民眾可從價格、飽足感、食材稀有度等3方面精算，建議先拿「高價值低飽足」的食材，包括海鮮、牛肉及高級壽司與起司盤，「先吃不虧」。

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數據指出，​2023年台灣餐廳與吃到飽的產業規模高達4092億元、年增率為25%，為餐飲業中規模最大的次產業之一。分析師指出，吃到飽餐廳價格因地點、餐廳等級、時間和供應內容，導致各餐廳價格差異，但晚餐時段最貴，以台北來說，成人價人均突破千元。

據報導，「高價值低飽足」的食材，海鮮類中包含蝦、蟹、干貝、生魚片，具有單價高、保存成本高，常是「吃到飽餐廳」的主打食材。

現切牛排、和牛、羊排可給予飽足感，建議多吃幾塊再換其他食材。再來是起司盤、煙燻鮭魚、小點心拼盤等，這些西式冷盤小品的成本高、雖然吃不飽，但划算。另外，部分魚類價格高，建議可拿鮪魚、鮭魚、鰻魚等壽司。

專家認為，去「吃到飽餐廳」第一盤避免拿的食物有3類，屬於「先吃就虧」，其中炒飯、麵、義大利麵等食物內含澱粉、飽足感強，一吃就少戰力。至於蔬菜、沙拉雖然健康，但成本低。麵包、甜點高熱量、價格便宜，建議留在最後吃。

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