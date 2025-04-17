H20晶片突遭川普管制 ! 華爾街解析 : 輝達失去中國市場的影響

外媒指出，川普限制H20出口中國，打擊了輝達為符合美政府管制規定所做的一切努力。（擷取自中國社群）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中美貿易戰火再次波及晶片業，輝達針對「華盛頓日益複雜的出口法規而做出的客製化的H20晶片」遭美國政府管制出口輸入中國。專家指出認為，這些限制實際上等同於禁令，中國市場曾被輝達視為成長引擎，但現在正迅速成為禁區。

外媒指出，輝達的H20晶片，不僅僅是一款GPU，這是針對「華盛頓日益複雜的出口法規而做出的客製化的晶片」。該晶片的設計目標是在性能和遵守為阿里巴巴和字節跳動等中國科技巨頭提供足夠的人工智慧能力，以保持其興趣，同時又不引起美國國家安全的擔憂。

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值得注意的是，現今輝達晶片出口受到中美政治影響，其他重量級晶片公司，包括台積電、三星也可能受牽連。

根據路透指出，輝達本預計透過H20晶片，將推動今年在中國的營收成長，但現在隨著中美貿易關係的日益複雜，這些晶片實際上成為被美化的鎮紙。

對於此事，多家華爾街大行表達看法。其中，Melius Research分析師Ben Reitzes表示，輝達宣布在第1季將認列約55億美元（約新台幣1788.7億元）的H20庫存；這意味著，輝達並不指望，從今以後還能獲得這類的「出口許可」。

Reitzes認為，輝達今年仍可能持續交出季比成長 （sequential growth）的佳績，因為美國大型科技公司仍在強力投資輝達的晶片。目前包括Google、Amazon和Meta等超大規模雲端服務商 （hyperscalers）對輝達晶片的資本支出仍然穩健。

Jefferies分析師Blayne Curtis對輝達全年維持季比成長的前景看法沒那麼樂觀，所持的理由是，在此次庫存減記中，有超過一半與成品或正在生產中的產品有關。Curtis推算，這代表可能有約100億美元（約新台幣3253.8億元）的營收不會實現，但不確定這些失去的營收會在哪一季認列。

而摩根士丹利與BNP Paribas估算，中國市場佔輝達資料中心收入約10-20%，即使在美國限制高階AI晶片出口之後，仍為其第三大區域市場。

專家指出，中國AI市場規模龐大，許多資料中心總投資和GPU採購量位居全球前列。儘管面臨美國管制，中國企業仍會積極尋求合法管道購買替代版晶片，例如輝達的A800、H800、H20。

分析師認為，即便輝達部分晶片遭受美政府限制出口，但中國市場仍可透過第三地出口列如如東南亞、中亞，或發展國產替代品，例如華為昇騰、寒武紀來應對，迫使輝達需在合法邊界中，追求最大化利益。

分析師直言，中國市場對於輝達具有高度戰略價值，雖然其營收佔比相對有限，但在技術擴散、現金流、長期競爭力和供應鏈戰略方面，具有不可忽視的重要性。即使目前政策受限，但未來也可能會出現政策鬆動或美新政府上台，輝達需保持技術與市場的「潛在可回歸能力」，不能完全退出中國市場。

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