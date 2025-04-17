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首批在關稅戰致富的人！中國這行業忙漲價 業內曝「1天1報價」

2025/04/17 16:15

關稅戰衝擊全球貿易，中國深圳華強北業者正忙漲價、囤貨。（截取自中國社群網站）關稅戰衝擊全球貿易，中國深圳華強北業者正忙漲價、囤貨。（截取自中國社群網站）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在關稅戰的壓力之下，有中國「電子第一街」的深圳華強北出現了產品漲價、商家囤貨等消息，更有店家暫停報價，等待未來可能因供不應求而大幅上漲的市場價格。中媒指出，華強北將出現「首批在關稅戰中致富的人」。

據報導，近期華強北不少店家已開始喊價，甚至出現「1天1報價」情況。例如顯示卡在過去一週內，至少上漲了人民幣300元至400元（約新台幣1300元至1800元）。至於英特爾和AMD的CPU、GPU等相關產品，自上週開始也出現調漲10%，儲存類產品漲幅也達10%左右。

中媒指出，4月10日中國對美國加徵84%關稅反制，對美國Tape Out（設計定案，中國稱流片）的晶片進口稅率飆升至125%，關稅戰升級首日，華強北的晶片商就集體「封盤待漲」。

業內人士指出，在上一輪晶片危機時，一塊20元人民幣（約新台幣88元）的汽車晶片被炒到數千元人民幣，這些經銷商獲取暴利，如今中美關稅戰爆發，熟悉的瘋狂行情又來了。

當地1位資深經銷商透露，有人還囤著上一輪晶片缺貨沒賣掉的庫存，這次想藉機出清套現，就算價格只漲到原來的5倍，也能狠賺一筆。

據報導，華強北的背後是珠三角30萬家企業組成的超級供應鏈，美國工廠需要幾個月交貨，這裡只須幾天就能交貨，加上電子零組件價格優勢輾壓美國，獲得全球客戶下單。

當地業者坦言，考量川普關稅政策可能隨時發生變動，導致需要支付更多的關稅，增加產品銷售成本，現今部分商家處於觀望狀態，因為關稅影響在短時間內難以消除，進口業務大都已經停滯。

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