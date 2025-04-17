中國H20晶片斷供潮來了？專家曝 : 中國「3個」破局策略

川普打算徹底切斷輝達H20的流通管道，專家曝中國3方向的破局策略。（路透檔案照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國川普總統對中國祭出最新禁令，限制輝達H20晶片輸入中國，本支撐著中國大模型訓練的關鍵需求的局面被打破，包括阿里巴巴、騰訊及DeepSeek等中國AI企業面臨H20晶片斷供潮。專家認為，中國AI產業鏈將透過3條核心路徑展開突圍。

知情人士指出，在3月中旬時，傳騰訊向輝達採購H20新晶片金額高達數十億元人民幣，主要用於支援騰訊旗下應用程式接入AI大模型DeepSeek的需求。這筆訂單導致當時H20晶片一度供不應求。

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中媒指出，騰訊和字節跳動一直是輝達在中國市場的2大重要客戶。根據Omdia數據顯示，2024年字節跳動和騰訊分別訂購了約23萬顆輝達AI晶片，分別位居全球第二、第三，僅次於微軟的48.5萬顆。

美國此次將輝達晶片禁令範圍擴大至所有關聯中國實體的晶片，包括母公司位於中國的跨國企業，就是打算徹底切斷輝達H20的流通管道。

專家指出，中美科技封鎖戰場升級，中國AI產業有三個破局策略。首當其衝的是國產晶片的加速替代品，以及擴大消費級顯示卡改裝服務與全球化佈局重構。

據報導，中國國產晶片正形成「2+3」技術矩陣，其中華為昇騰與百度崑崙構成主力，至於燧原、登臨、沐曦則專注細分領域，中國國家算力調度平台已明確要求新建項目國產化率不低於60%。

至於消費級顯示卡則意外成為第二戰場。輝達RTX 4090憑藉其24GB顯存優勢，被中國資料中心改造成替代方案，導致市價在短期內暴漲40%。這種「遊戲卡商用化」現象，迫使美國考慮擴大管制範圍，

對此，中國科技產業出現應對，深圳華強北已出現針對資料中心的顯示卡客製化改裝服務，透過液冷改造和叢集化部署提升能源效率比。

第三條路徑指向全球化佈局重構。主要是部分中資企業開始在馬來西亞、泰國建置算力節點，透過離岸資料中心承接跨國AI訓練任務。

據中企透露，正在阿拉伯聯合大公國搭建的千卡集群已接入中東主權基金資料資源，這種「技術出海」模式既規避直接出口限制，又透過離岸外包形式取得先進製程晶片。不過，美方要求所有關聯中國實體的海外專案仍需申請許可，顯示這條路徑存在政策風險。

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