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外國央行緊抱現金渡「川普劫」？ 外媒揭「背後警示」

2025/04/17 12:38

外國央行正迅速拋售長天期美債、反向增持短天期美債。（路透）外國央行正迅速拋售長天期美債、反向增持短天期美債。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕近期外國央行快速拋售美國長天期公債，把資金全挪至到期時間「1年以下」短天期公債。多家外媒指出，外國央行的舉措恐顯示，外國政府對美國長期展望感到悲觀，正試著增加短期內能存取的現金部位。

《Barron's》、《路透》16日報導，截至2月份的連續4個月期間，外國央行及政府機構持續賣超到期時間超過1年的美國長債；與此同時，買進在一年內到期，基本上無風險的短債。

根據每月財政部國際資本流動（Treasury International Capital）報告顯數，2月期間，外國央行賣超了196億美元（約新台幣6371.8億元）長債，這是延續上月賣超241億美元（約新台幣7834.4億元）、2024年12月賣超423億美元（約新台幣1.37兆元）、2024年11月賣超83億美元（約新台幣2698.1億元）。

與此同時，外國央行和政府機構2月買超616億美元的債券（約新台幣2兆元），在上個月、2024年12月也分別買超670億美元（約新台幣2.17兆元）、23億美元（約新台幣747.6億元）。數據顯示，這些央行的買盤全集中在「1年期以下」的短債，暗示各國央行偏好這些短天期國庫券的殖利率，並希望縮短手上投資組合的存續時間。

富國銀行（Wells Fargo）總經策略師Angelo Manolatos表示，各國可能是想增加流動性、因應可能的匯市干預行動。手邊取得現金的管道變多，讓各國央行更能充裕買進本國貨幣，在必要時推升匯價。

根據Mordor Intelligence的報告，2025年全球債券市場總規模估計為142.44兆美元（約新台幣4616.5兆元），美國佔有最大的市場份額，其規模達46.03兆美元（約新台幣1495兆元）、位居全球第一。

日本仍是美國最大外國債主；截至2025年2月，持有的美債金額達1.158兆美元（約新台幣37.38兆元），第二為中國7843億美元（約新台幣25.49兆元），之後依序為英國、盧森堡及加拿大，各為​6902億美元（約新台幣22.43兆元）、​3735億美元（約新台幣12.14兆元）及3287億美元（約新台幣10.68兆元） ​。

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