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貿易戰升級 惠譽：全球經濟成長恐創金融海嘯以來新低

2025/04/17 09:12

惠譽預估，全球貿易戰升溫的影響下，今年全球經濟成長將跌至2％以下。（路透資料照）惠譽預估，全球貿易戰升溫的影響下，今年全球經濟成長將跌至2％以下。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕國際信評機構惠譽（Fitch Ratings）週三（16日）下調全球經濟成長預測，預估隨著貿易緊張局勢升溫，排除武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情期間的特殊情況，今年全球經濟成長速度將創下2009年以來新低。

惠譽在季度全球經濟展望的特別更新中表示，今年全球經濟成長預計將跌至2％以下。惠譽表示，與3月的數據相比，已將2025年全球經濟成長預測下調0.4個百分點，另外也分別將中國、美國的經濟成長預測調降0.5個百分點。

惠譽聲明指出，2025年，美國第4季經濟成長成長預計會只剩下0.4％，全年表現來看，預計維持在1.2％的正成長；受到高額關稅打擊的中國，預計今明兩年經濟成長都將跌破4％；歐元區經濟成長則預計維持在遠低於1％的位置。

惠譽表示，美國「解放日」關稅漲幅遠超於預期，雖然川普政府隨後暫停多數國家的對等關稅，改為在90天內僅徵收10％的基準關稅，但仍維持對中國的關稅，這也引發美中雙方多輪的報復行動，雙邊的關稅稅率都已衝破100％。

惠譽報告顯示，美國平均有效關稅稅率目前已升至23％，創下1909年以來最高水位，遠高於惠譽3月假設的18％。由於川普政府朝令夕改，惠譽很難有把握的預測貿易政策，但惠譽預估，美國對中國的出口關稅將在一段時間內維持在100％以上，然後在明年回落至60％，對其他貿易夥伴則預計徵收15％的有效關稅。

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