美對中關稅加到245％升級戰場？白宮澄清解釋了

中國輸美商品最高面臨245%的關稅。（資料照，路透）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國白宮週三（16日）發布的最新聲明顯示，鑑於中方採取報復性措施，中國輸美商品最高面臨245%的關稅 ，引發全球市場的廣泛關注和混亂，但對此白宮也做出澄清。

先前白宮聲明指出，「由於中國的報復行動，中國輸美商品目前面臨高達245%的關稅。」245%這數字高於市場用以報價和定價的145%稅率，引發市場議論。

請繼續往下閱讀...

對此，美國白宮迅速指出澄清事實，稱245%這數字並非新措施，任何稱此為新關稅稅率的說法都是「誤導」。

白宮證實，對部分商品加徵100%的關稅已經實施。因此，雖然部分來自中國的商品確實會被徵收245%的關稅，但這並不是什麼新鮮事，因為該數字細分如下：

1.125%對等關稅

2.20% 關稅應對芬太尼危機

3.對特定商品徵收301條款關稅，稅率在7.5%至100%之間

由於這並非新關稅，市場可以鬆一口氣，但市場的反應表明，針對中國的最新關稅是多麼令人困惑，甚至資深的市場觀察家也感到頭暈目眩。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法