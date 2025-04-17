H20限制令太痛！輝達認列1788億損失 市值蒸發1.8兆

美國政府宣布輝達（NVIDIA）H20晶片出口中國必須先取得許可。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國政府宣布輝達（NVIDIA）H20晶片出口中國必須先取得許可，面對美國突然加緊對H20晶片管制，輝達認列55億美元（約新台幣1788億元）損失，週三股價崩跌6.87%，市值一夕蒸發1880億美元（約新台幣1.8兆元）。

輝達週三崩跌6.87%至每股104.49美元，市值蒸發1880億美元。

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外媒報導，輝達週二晚間在一份監管文件中表示，美國政府通知該公司，其專門為中國市場生產的H20晶片的出口需要獲得特殊許可，以符合美國的貿易規則。

輝達將認列單季約55億美元費用，這筆費用與出口到中國等地的H20繪圖晶片相關。

Jefferies分析師Blayne Curtis在分析中寫道，最新規定實際上是種禁令，由於美國政府擔心H20等晶片可能被中國用於「超級電腦」的開發， 而這些超級電腦又可能用於軍事用途，因此美國從未向中國頒發過GPU出口許可證。

其他華爾街分析師指出，美國最新晶片出口限制令人訝異，因為NPR最近報導指出，川普政府在海湖莊園與輝達執行長黃仁勳共進晚餐後，放棄了限制輝達H20晶片的計畫。

根據拜登政府先前的規定，直到上週，H20晶片出口到中國都是合法的，但美國眾議院中國共產黨特別委員會週三表示，過去一年輝達H20晶片的銷售實際上是一個「漏洞」。

該委員會週三1份報告稱，中國AI公司DeepSeek與中國政府利益「關係密切」，「嚴重威脅」美國國家安全。儘管DeepSeek自稱是另1個人工智慧聊天機器人，但該公司卻為中國政府竊取用戶數據，並依賴於竊取的美國技術。

據悉，DeepSeek擁有至少6萬顆輝達處理器，並且還訂購了「數千顆」該公司的H20晶片。

Raymond James Financial 分析師Ed Mills報告中寫道：「鑑於拜登政府明確批准該產品，以及川普政府放棄禁售該產品，對H20晶片的限制令人意外。」

傑富瑞分析師 Blayne Curtis預計，未來幾季輝達營收將遭受更大的打擊，銷售額損失恐達100億美元。

Blayne Curtis表示，這是因為大部分減記與成品或部分成品有關，而不是未來的供應協議，這意味著輝達實際上必須扔掉價值數十億美元的現在無法出售的晶片，而不是簡單地取消未來的訂單。

除輝達H20之外，超微（AMD）的MI308晶片及其同等晶片產品設立新的出口許可規範。

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