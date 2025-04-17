美債套利交易翻車！對沖基金上週虧數億美元

美國總統川普關稅戰嚴重衝擊債券市場，長期美債殖利率上週狂飆。（美聯社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普關稅戰嚴重衝擊債券市場，長期美債殖利率上週狂飆，導致包括掉期利差交易（Swap Spread，又稱交換利差，指公債殖利率與利率互換合約固定利率間的價差）擴大和基差交易（Basis Trade）等一系列高槓桿對沖基金交易遭受衝擊，外媒指出，對沖基金Alphadyne International Fund在上週就損失了數億美元，光是4月的虧損就來到約10%。

《彭博》報導，管理著約100億美元資產的對沖基金Alphadyne，專門從事宏觀和固定收益相對價值交易，但知情人士透露，截至上週五（11日），Alphadyne在4月的虧損已達到約10%，大部分虧損的原因，是「相對價值押注」，這主要策略是利用2個高度相關資產之間的價格差異，來進行套利，被視為廣義上的基差交易。此外，押錯日本資產方向，也是加劇該基金虧損的原因。

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Alphadyne的主要基金在4月第1週已虧損2.4%。知情人士說，加上這次的新一輪虧損，該基金今年迄今累計虧損約8%。

不只Alphadyne ，許多交易員和對沖基金都在本月充滿挑戰的環境中掙扎。

報導提到，Tudor Investment的交易員菲利普斯 （Alexander Phillips） ，在4月截至上週初已損失約1.4億美元，抹掉了他在4月之前的全部年內收益。與此同時，Eisler Capital投資組合經理皮亞夫斯基（Barry Piafsky）和他的團隊在持續的市場動盪中損失了數百萬美元，被迫止損離場。

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