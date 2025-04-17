最快5月美貨櫃進口量出現2位數下降！CNBC：已80艘中國貨船取消訂單

根據HLS Group記錄顯示，已有80艘中國貨船取消航次（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕由於遠洋運輸公司試圖平衡因川普總統的關稅，和貿易戰緊張局勢升級，而導致的訂單減少，美國進口商被告知，從中國出發的貨船取消的航班數量正在增加中，根據HLS Group記錄顯示，已有80艘中國貨船取消航次，Stifel警告，關稅不確定性開始體現在核心東行跨太平洋航線的貨櫃船停航上，這可能導致最快下個月入境貨櫃進口量出現兩位數的下降。

CNBC報導，HLS Group在最近給客戶的報告中寫道，由於中美貿易戰導致需求暴跌，貨運公司已開始暫停或調整跨太平洋航線服務。

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大型海運聯盟ONE已「暫停」其原計劃於5月恢復的1條航線，直至另行通知，該航線將包括青島、寧波、上海、釜山、溫哥華和塔科馬等港口。同時，現有航線計劃取消其在北卡羅來納州威爾明頓的停靠。

北美貨運貨櫃運輸量減少將對經濟和供應鏈的許多環節產生重大影響，包括運輸貨物的港口和物流公司。如果每艘船運載8000至1萬個標準箱（20英尺當量單位），則貨運量將減少64萬至80萬個貨櫃，並導致港口起重機作業減少、可收取費用降低，以及卡車、鐵路和倉庫的貨櫃和運輸量下降。

世界貿易組織週三警告稱，川普的關稅計劃將使全球貿易前景「急劇惡化」。

Sea-Intelligence執行長艾倫墨菲表示，我們無法知道訂單量的下降對船舶時刻表的影響有多大。目前沒有模型可以推斷這一點。我可以告訴你的是，服務於亞洲至美國貿易航線的船隻上，大部分集裝箱來自中國。我們不會完全取消貨櫃運輸，但貨櫃數量會減少，因此停航。

中國約占美國貨櫃進口總量的30%（低於2018年的37%），但占美國從亞洲貨櫃進口總量的54%（低於2018年的67%）。

Stifel全球物流與未來移動總監Bruce Chan 表示，關稅政策為消費者需求帶來了很大的不確定性，零售商在庫存方面一直採取保守的策略，我們認為，這種不確定性開始體現在核心東行跨太平洋航線的貨櫃船停航上，這可能導致最早下個月入境貨櫃進口量出現兩位數的下降。

從3月最後1週到4月第1週，全球和美國貿易航線的預訂量大幅下降。多個類別的預訂量急劇下降，包括服裝和配件；羊毛、織物和紡織品價格均下降了50%以上。

由於貨櫃數量的減少，遠洋運輸公司不僅會取消船舶，還會調整或取消通常被稱為「航線串」的航線，例如從中國到溫哥華和塔科馬的ONE航線。這些專門用船隻在特定港口運輸海運貨物的航線需要數月的規劃。船隻的取消也會影響美國對亞洲的出口，以及對往返航行船隻的依賴。

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