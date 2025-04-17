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美國首例！ 加州政府起訴川普「關稅戰」違法

2025/04/17 08:24

加州州長紐森16日宣布，加州政府將起訴川普政府，質疑川普利用《國際緊急經濟權力法》徵收關稅的正當性。（美聯社）加州州長紐森16日宣布，加州政府將起訴川普政府，質疑川普利用《國際緊急經濟權力法》徵收關稅的正當性。（美聯社）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普的對等關稅政策影響甚大，民主黨籍加州州長紐森（Gavin Newsom）16日宣布加州政府將起訴川普政府，質疑川普利用《國際緊急經濟權力法》徵收關稅的正當性，認為川普的作為已經違法。

綜合外媒報導，這起訴訟案主張川普總統援引《國際緊急經濟權力法》（International Emergency Economic Powers Act）對墨西哥、加拿大與中國課徵關稅，或對所有進口商品徵收10%關稅，是不合法的。《國際緊急經濟權力法》授權總統在面對外國威脅時凍結或阻止交易，但是並沒有允許總統徵收關稅。州長紐森辦公室指出，這項訴訟將會在加州北區聯邦地方法院提起，並主張此類關稅實施應該獲得國會批准。

紐森和加州檢察總長邦塔（Rob Bonta）16日在加州一處杏仁農場舉行記者會，因為全球有近82%的杏仁產自加州，加州也是美國唯一的朝鮮薊、無花果、橄欖、核桃和葡萄乾產地。紐森表示，加州將對川普實施對等關稅的行動提出訴訟，質疑其是否擁有相關權力，原因在於關稅措施已引發全球貿易戰。

紐森指出，關稅措施導致成本上升，並對加州造成數十億美元的損失，「沒有任何一個州比加州面臨更多損失」，並透露有供應商警告，他們將把川普關稅所造成的成本轉嫁給加州。

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