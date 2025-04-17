輝達重挫近7％！道瓊暴跌近700點 台積電ADR下殺3.6％

週三美股重挫。（美聯社）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國股市週三大幅走低，原因是美國政府對輝達（Nvidia）銷往中國的H20晶片實施出口管制，輝達稱該公司將因此承擔巨額費用，加上美國聯準會（Fed）主席鮑爾表示，美國經濟增長似乎正在放緩。道瓊工業指數下跌699.57點，跌幅1.73%，收在39669.39點。標普500指數下跌2.24%，那斯達克指數回落3.07%，跌幅超過去年12月創高以來的20%，接近熊市區域，費城半導體指數跌幅4.10%，台積電ADR下挫3.60%，收在151.67美元。

綜合外媒報導，AI晶片龍頭輝達表示，美國政府要求獲得許可證才能將晶片從美國運往中國，將認列相關的55億美元季度費用。《紐約時報》報導稱，川普政府正在採取措施打擊中國新創公司DeepSeek（輝達為其提供晶片），這也導致輝達股價承壓。輝達週三重挫6.87%，收在104.49美元。其他晶片商AMD下跌7.35%、美光科技下跌2.41%，ASML獲利報告令人失望，在美國上市的股票下跌7.06%。

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Fed主席鮑爾在芝加哥經濟俱樂部演說表示，川普的關稅政策對央行構成挑戰，可能會在短期內推高通膨，「並可能使我們離目標越來越遠」，央行可能陷入控制通膨和支持經濟成長的困境。鮑爾沒有透露對利率走向的看法，但他指出，目前最好等待更清晰的形勢，然後再考慮調整政策立場。

道瓊工業指數下跌699.57點或1.73%，收39669.39點。

那斯達克指數下跌516.01點或3.07%，收16307.16點。

S&P 500指數下跌120.93點或2.24%，收5275.7點。

費城半導體指數下跌164.73點或4.10%，收3857.17點。

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