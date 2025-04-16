245％高關稅、H20納管！輝達等科技股集體暴跌 費半重挫逾4％

美對中關稅提高至245%！輝達、AMD暴跌逾6% 費半重挫逾4%（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在白宮最新聲明，美國對中國關稅提高到245%，加上輝達H20晶片銷中，無限期納管，輝達宣佈認為55億美元費用，在雙重利空衝擊下，輝達、AMD週三盤重挫逾6%，台積電ADR也跌逾%，在科技股又暴跌下，費半首當其衝，跌逾4%，而納斯達克也跌逾2%。

美國政府週一通知輝達，H20晶片出口中國必須先取得許可，而且這項規定是「未來無限期的」。受到出口管制衝擊，輝達宣佈第1季財報將會包含１筆與H20產品有關約55億美元（約新台幣1787億元）費用。

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不僅輝達拋震撼彈，美又對中關稅出重擊，根據白宮最新聲明，由於中國採取報復行動，為此，對中國進口到美國的商品關稅現在145%提高至245%。

在雙重利空下，輝達週三開盤重挫逾6%，以104.55美元開出，股價一度觸及104.35美元，在失守105美元後，股價在買盤承接，回到105美元，跌幅維持在6%以上。

而AMD開盤直接跌破90美元，以87.65美元開盤，一度觸及87.6美元，跌逾7%，早盤跌幅維持在6.5%之上，至於台積電ADR則以150.506美元開出，一度跌破150美元，觸及148.5美元，跌逾5%，跌破150美元後，股價很快回到150美元之上，早盤跌幅維持在4%以上。

在科技股集體暴跌下，費半指數開盤直接摜破4000點，以3836.897點開出，跌逾4.4%，指數開低後，往上拉升，早盤跌幅收斂到4%以內，至於納指則以16499.693點開出，跌1.9%，指數開低走低，一度觸及16420.557點，跌逾2.3%，早盤跌幅維持在2%以上。

而標普500指數開盤以5335.75點開出，指數開低走低，觸及5314.5點，跌1.48%，早盤跌幅維持在1.2%之上；至於道瓊跌勢相對輕，早盤一度觸及40020點，跌逾0.8%，早盤跌0.63%，報40114點。

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