可成去年配息創新高 董事改選名單出爐

可成去年下半年擬配現金股利8元，全年合計15.5元。圖為董事長洪水樹。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕金屬機殼大廠可成（2474）今日公告，董事會決議配發去（2024）下半年現金股利8元，全年合計為15.5元，現金股利創新高，配息率接近80%，加上年初完成的庫藏股買回60.9億元，等同2024年回饋股東近164億元。可成並再次買回庫藏股，預定買回3300萬股、價格區間為138元至307元，再次展現公司捍衛股東權益的決心。

可成今日也公布2025年度改選名單，含4席董事與3席獨董候選人、總共7位候選人，包含董事長洪水樹、總經理洪天賜等人，並首次提名女性董事，即將與再次新加坡外資股東TIHIM提名的1席董事與3席獨董對陣。

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可成表示，提名的董事名單橫跨電子製造、傳產經營、財稅規劃以及高科技產業鏈，為可成未來轉型升級與全球布局注入動能及多元治理觀點，更有助應對全球政經變局，董事提名人除董事長洪水樹、總經理洪天賜外，也因為可成近年轉型高階精密醫材領域，而提名前羅東博愛醫院副院長雷孟桓；以及由永昱投資提名的郭素惠，是可成首度納入女性董事候選人、也是現任威致鋼鐵董事長兼總經理。

至於可成提名的獨董名單則包含曾任勤業眾信會計師事務所稅務部執行副總的曾文哲、成功大學特聘教授梁從主，以及熟悉半導體與材料產業鏈的新應材董事長兼執行長詹文雄。

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