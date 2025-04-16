新思科技併購ANSYS 公平會通過

公平會審議通過新思科技（Synopsys）與ANSYS結合案。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕公平會今日宣布，委員會審議通過美國電子設計自動化軟體商新思科技（Synopsys）與工程模擬軟體ANSYS結合案，不禁止其結合。公平會認為，雙方透過本結合可具互補性，滿足下游廠商需求，也能促進市場競爭。

公平會說明，Synopsys擬收購ANSYS之100%股份，並控制ANSYS業務經營及人事任免，符合「公平法」第10條第1項第2款及第5款之結合型態，且達到申報門檻，依法提出結合申報。

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公平會表示，Synopsys與ANSYS均銷售EDA（電子自動化）軟體、光學軟體及光子學軟體等產品，於前揭產品市場具水平競爭關係。而為消除「EDA軟體」之RTL、光學軟體、光子學軟體因水平重疊造成的限制競爭疑慮，參與結合事業將Synopsys的光學軟體、光子學軟體業務、以及ANSYS的PowerArtist軟體（RTL）業務均出售予是德科技（Keysigh），以維持市場競爭性。

公平會指出，審查過程中公平會徵詢主管機關、產業公協會、參與結合事業水平競爭同業、下游客戶等各界意見，並且考慮本結合屬於跨國併購案件，故向日本公平會等國外競爭法主管機關進行了解。

而後公平會認為，本結合完成後，參與結合事業於我國「EDA軟體」市占率雖有些微增加，然不乏具有相當規模之數家「EDA軟體」業者參與競爭。此外，我國「EDA軟體」之下游客戶多為大型且有經驗的電子、半導體製造商，如果參與結合事業提高其產品價格，下游交易相對人仍得選擇或轉換交易對象。

公平會表示，本結合參與結合事業著眼於「EDA軟體」與「S&A軟體」之整合性發展，並且「EDA軟體」須依下游客戶需求混和搭配其他工具軟體，因此「EDA軟體」具互通性屬性；下游客戶與參與結合事業均有不同交易模式，亦具議價能力。再者，未來Keysight也與Synopsys簽訂協議，尚能確保供應及服務。

公平會最後表示，Synopsys及ANSYS等參與結合事業表示透過本結合，其可整合雙方高度互補性之業務，以滿足下游客戶對於「EDA軟體」等產品之需求，亦有助於技術創新、促進市場競爭，因此公平會審酌相關因素後，依公平交易法第13條第1項規定，不禁止其結合。

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