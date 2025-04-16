美中關稅越喊越高！彭双浪：恐排擠民眾可支配所得

美中關稅越喊越高！友達董事長彭双浪（右）擔憂排擠民眾可支配所得、重創美國消費市場。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美國總統川普今日又再出手，對中課徵高達245%關稅，友達董事長彭双浪說，美國民眾民生用品很大比例從中國進口，近期超市一瓶洗髮精已經漲價至30多美元，超市內屬於生活必需品的商品也出現搶購潮。他擔憂，當美國民眾的可支配所得遭到侵蝕，將導致非必需品的消費被大幅排擠，進而引發整體消費市場的衰退。

「美國是全球最大的消費市場，一旦美國市場衰退，全球其他市場是否能補上缺口仍是未知數。」彭双浪指出，中國在疫情後復甦不如預期，儘管政府投入大量刺激經濟措施，仍難以完全消化內需，勢必加速對東南亞與歐盟的出口拓展。目前歐盟對中國電動車的態度也開始出現鬆動，對台灣企業而言「機會與風險並存」。

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彭表示，目前川普關稅措施讓廠商「相當混亂」。雖然對等關稅暫緩90天，但是加了基本10%關稅，同時還有一份包含20項豁免產品的清單，許多與面板相關的項目名列其中。不過由於條文細節不明，大家都在查HS Code，中國與越南出貨的產品是否能享有MSCA（最惠國待遇）零關稅待遇，也無法釐清。

面對關稅衝擊，友達與BHTC合併後，在全球有許多製造據點，除了台灣、中國、越南還增加了印度、保加利亞與上海等地，這使得友達在全球生產配置上具備靈活性，能根據各地不同的稅率進行調整。特別是在車用產品方面，調整相對容易；但對於其他消費性產品，則需要更長的準備期及供應鏈因應策略。

談及是否赴美設廠，彭双浪直言「暫時不會」，主要因為客戶多集中在亞洲，加上美國製造成本極高，若產品生產後仍需運回亞洲組裝，「並不符合經濟效益」。他指出，在美國蓋廠如亞利桑那，需耗時四年，加上當地並無完整製造業基礎，與台灣情況截然不同。

彭双浪說，過去四十年全球化的供應鏈配置，讓每一個環節找到最經濟的生產方式，全球也因此享有低廉物價，現在反全球化要重新建立一個新的供應鏈，也要花時間，大家要有心理準備，「未來所有產品都會漲價」。

此外，國際秩序也出現劇烈變化。「美國過去是大多數國家的盟友，但現在卻成為最不可靠的朋友。」彭指出，川普主政下大砍聯合國與全球救援經費，對比，中國國家主席習近平頻頻造訪東南亞國家，有很大反差，川普讓地緣政治版圖加速移動，恐怕會造成大災害。

彭双浪說，從4月2日川普宣布對等關稅以來，至今幾乎每日一變，原本從川普1.0開始就已經是一個地球兩個世界，當時是中國與非中國，4月2日之後則是美國與非美國。

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