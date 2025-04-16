納斯達克期指領跌 輝達、超微等科技股倒一片

輝達股價在美股盤前交易下跌6.4%，超微股價下跌6.8%。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國納斯達克期貨指數週三領跌，主因是人工智慧晶片巨頭輝達因H20晶片被禁止買給中國，股價在盤前交易下跌6.4%，超微股價下跌6.8%。其他晶片股也出現下跌，其中美光科技跌4%，博通跌3.9%。大型科技公司也感受到了壓力。元平台下跌超過1%，而Google母公司Alphabet和特斯拉均下降2%以上。

道瓊指數下跌0.09%，標準普爾500指數下跌0.80%，那斯達克指數下跌1.50%。

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輝達表示，美國對中國半導體出口實施新限制將對其造成巨額損失，這是全球兩大經濟體之間貿易緊張局勢的最新爆發點。

美國商務部週二稍晚發布針對輝達的新出口許可要求，H20和超微MI308人工智慧晶片銷往中國。出口管制是川普總統政府阻止先進半導體出售給中國的最新嘗試。

輝達的警告凸顯貿易緊張局勢對企業的影響，並加劇人們對美國貿易政策不斷變化的情況將打擊國內消費和經濟成長的擔憂。投資人目前對本財報季各公司的前景十分關注。





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