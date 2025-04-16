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川普曝「親自上陣」與日本談判！討論關稅貿易、軍費

2025/04/16 20:27

美國總統川普表示將親自出席與日本的談判。（資料照，歐新社）美國總統川普表示將親自出席與日本的談判。（資料照，歐新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正今（16日）啟程飛往華府，代表日方與美國談判關稅。《路透》報導指出，這是首批測試川普是否願意放棄全面進口關稅的國家之一，此外，美國總統川普也表示他將親自出席此次會議。

《路透》報導，川普在旗下「真實社群」（Truth Social）發文表示「日本今天將就關稅、軍事支援費用以及公平貿易進行談判。」川普表示自己將與財政部長和商務部長一同出席此次會議。希望能夠達成對日本和美國都有利的協議。

日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正16日上午就已啟程前往美國，目的是展開關稅戰後的首次日美貿易談判。他受訪時誓言，會耐心聽取美方的要求，也會全力守住國家利益，努力促成「對日美兩國都有幫助的談判」。

此前，日本首相高級經濟顧問新浪剛史（Takeshi Niinami）表示，日本在與美國的關稅談判中「有很多牌」可打，包括川普最憂心的美國國債、對美國投資，以及軍事採購議題。

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