晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

標榜首張車鑰匙信用卡 台新打出最高享15％回饋

2025/04/16 20:05

台新推出全球首張車鑰匙感應功能的金屬信用卡，還祭出最高15%的回饋。（圖為台新提供）台新推出全球首張車鑰匙感應功能的金屬信用卡，還祭出最高15%的回饋。（圖為台新提供）

〔記者王孟倫／台北報導〕國內信用卡市場競爭激烈，其中，為了吸引消費者目光，台新Gogoro Rewards聯名卡推出限量金屬材質聯名卡，是全球首張具備車鑰匙感應功能的金屬信用卡，同時，台新還祭出最高15%的回饋

台新表示，Gogoro Rewards聯名卡自上市以來，已累積超過15萬人申辦，2025再度攜手Gogoro推出限量金屬材質聯名卡。

台新Gogoro Rewards聯名卡結合 Gogoro Rewards點數計畫，標榜讓車主實用又有感，自上市以來已投入超過價值2億元的Gogoro Smart Point。

此次，全新卡面由Gogoro操刀設計，台新提供筆筆消費自動累積 Gogoro Smart Points的高回饋機制，點數可100%折抵購車、電池資費與維修保養費用。

台新Gogoro Rewards聯名卡祭出四大優惠：第一是購車最高2%回饋，另贈3,100點；第二是指定電池資費方案最高15%回饋；第三是熱門通路，如7-ELEVEN、全家、高鐵、指定外送平台天天最高3%；第四、觀察車主近兩年航旅消費翻倍成長，特別新增海外最高4%回饋無上限，消費達檻更享每年兩次，免費使用國內機場貴賓室。

此外，台新也公開刷卡攻略，民眾若有購車與出國計畫，可先申辦聯名卡出國消費累積點數，再折抵購車最划算。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財