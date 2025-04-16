標榜首張車鑰匙信用卡 台新打出最高享15％回饋

台新推出全球首張車鑰匙感應功能的金屬信用卡，還祭出最高15%的回饋。（圖為台新提供）

〔記者王孟倫／台北報導〕國內信用卡市場競爭激烈，其中，為了吸引消費者目光，台新Gogoro Rewards聯名卡推出限量金屬材質聯名卡，是全球首張具備車鑰匙感應功能的金屬信用卡，同時，台新還祭出最高15%的回饋

台新表示，Gogoro Rewards聯名卡自上市以來，已累積超過15萬人申辦，2025再度攜手Gogoro推出限量金屬材質聯名卡。

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台新Gogoro Rewards聯名卡結合 Gogoro Rewards點數計畫，標榜讓車主實用又有感，自上市以來已投入超過價值2億元的Gogoro Smart Point。

此次，全新卡面由Gogoro操刀設計，台新提供筆筆消費自動累積 Gogoro Smart Points的高回饋機制，點數可100%折抵購車、電池資費與維修保養費用。

台新Gogoro Rewards聯名卡祭出四大優惠：第一是購車最高2%回饋，另贈3,100點；第二是指定電池資費方案最高15%回饋；第三是熱門通路，如7-ELEVEN、全家、高鐵、指定外送平台天天最高3%；第四、觀察車主近兩年航旅消費翻倍成長，特別新增海外最高4%回饋無上限，消費達檻更享每年兩次，免費使用國內機場貴賓室。

此外，台新也公開刷卡攻略，民眾若有購車與出國計畫，可先申辦聯名卡出國消費累積點數，再折抵購車最划算。

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