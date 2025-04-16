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美施壓成功 ASML對中出口猛降

2025/04/16 19:31

荷蘭3月對中國的出口大幅下降，關鍵在於晶片設備供應商艾司摩爾（ASML）的出貨量大減，主要因為美國川普政府施壓所致。（路透）荷蘭3月對中國的出口大幅下降，關鍵在於晶片設備供應商艾司摩爾（ASML）的出貨量大減，主要因為美國川普政府施壓所致。（路透）

〔編譯盧永山／綜合報導〕香港《南華早報》報導，荷蘭3月對中國的出口大幅下降，關鍵在於晶片設備供應商艾司摩爾（ASML）的出貨量大減，顯示該公司已快要清理完來自中國的積壓訂單。美國總統川普施壓下，艾司摩爾不再被允許向中國供應最先進的微影機台，荷蘭政府也對某些晶片設備出口提出新的許可證要求。

迫於美國政府的壓力，荷蘭政府採取了限制措施，禁止艾司摩爾向中國買家出售其最先進的設備。但近2年來，由於大量購買艾司摩爾的低階產品，荷蘭對中國的出口大幅成長，這與中國對歐洲產品需求下降的整體趨勢形成鮮明對比。

中國對荷蘭進口大幅成長的趨勢表明，中國買家正在囤積晶片製造設備，以免在美國強制實施的出口限制下，最終買不到相關設備。

艾司摩爾供應的深紫外光（DUV）和極紫外光（EUV）微影機台，是製造晶片的關鍵設備，而且該公司是全球唯一的EUV製造商。

2024年全年，荷蘭對中國的出口飆升了11%。但隨著美中貿易戰升級，艾司摩爾面臨無法出口中國的困境，荷蘭對中國的出口也面臨衝擊，3月出口金額年減10.4%。然而，這種下降並非完全出乎意料。

今年1月艾司摩爾執行長 Christophe Fouquet在發布年終財報時表示，公司很快就會清理掉積壓的中國訂單。他指出：「我們曾就2023年至2024年的中國市場進行過多次討論，因為我們在中國的收入非常高，這是因為我們仍在處理2022年產生的一些積壓訂單，當時我們的產能不足以滿足整個市場的需求，」

Fouquet說：「今年我們將看到中國業務恢復到更正常的水平。所以我認為我們將再次看到外界在2023年之前看到的數字。」

由於歷屆美國政府都以國家安全為由，試圖限制中國開發最先進半導體的能力，荷蘭以及艾司摩爾被迫就範。艾司摩爾不再被允許向中國出售其最先進DUV和EUV，荷蘭政府也對某些艾司摩爾設備（包括DUV）的出口提出新的許可證要求。

隨著川普政府繼續努力切斷中國在全球供應鏈取得先進晶片設備，外界預計荷蘭的壓力將會增加。

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