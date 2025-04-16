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科睿唯安「全球百大創新機構」台灣13家入選創新高

2025/04/16 19:24

科睿唯安「全球百大創新機構」台灣13家入選創新高科睿唯安評選「全球百大創新機構」，台灣13家入選創新高。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕科睿唯安（Clarivate）以專利指標每年評選「全球百大創新機構」，今年台灣共有工研院、台積電、鴻海、聯發科、廣達電腦等13家獲獎，創歷年新高，並躋身全球第三大創新國家，僅次於日本、美國，科睿唯安今舉行頒獎典禮表揚。

台灣13家獲今年「全球百大創新機構」得主，包括工研院、台積電、鴻海、聯發科、廣達電腦、友達光電、台達電、緯創資通、瑞昱半導體、南亞科、華邦電子、華碩、中光電。

代表致詞的工研院院長劉文雄指出，面對全球局勢瞬息萬變與未來挑戰，唯有持續創新才能迎向變局，創新科技不僅能解決產業痛點，更能深化臺灣競爭力。期待專利不只是業界的防禦的工具，更希望能變為市場的機會。

劉文雄表示，工研院也致力將技術市場與資本市場聯結，與全台灣超過40家金融機構、中小企業信用保證基金合作，持續推動無形資產貨幣化，協助國內企業以專利獲得銀行融資，並藉此帶動投資，產生顯著資金綜效。

劉文雄說，工研院更支持創智智權公司建立產學研跨域專利合作平台，聚焦網路通訊、多媒體影音、半導體設計、計算機系統、淨零排放等熱門技術範疇，打造優質大專利池（Patent Pool），為企業進軍國際市場提供堅實護盾與各種智權創新模式。

劉文雄表示，工研院成功協助中小企業與新創公司運用專利獲得銀行融資，如工研院新創公司原見精機核心技術為「機械觸覺」，不但打入日本川崎重工（KAWASAKI）及電綜（DensoWave）兩大機器人品牌供應鏈，更在工研院協助下，以「專利評價」申請無形資產融資，獲得富邦銀行核貸千萬級的融資額度。

另一家新創公司「創未來科技」，以自主研發晶片、微封裝、雷達演算法、機械/散熱設計、資訊系統設計等關鍵專利技術，經工研院專業團隊的技術與專利評價，使得該新創公司獲得信保基金的高額擔保，由凱基銀行提供融資額度新臺幣1億元，創本國銀行無形資產最高融資金額。

此外，工研院打造「AI專利分析系統」，運用AI技術比對專利與標準文件的關聯性與相似度，能迅速掌握標準專利的技術含金量，大幅縮短人工判讀時間。龐大的分析比對資料庫涵蓋全球行動通訊標準組織（3GPP）及歐洲電信標準化協會（ETSI）宣告的資訊，含括超過40萬件5G標準必要專利與技術規格文件，為臺灣資通訊相關產業提供決策支援。

工研院的創新能量在技術獨特性、成功足跡等專利指標上表現優異，從全球110萬家機構中脫穎而出，在僅有萬分之一的上榜率下，連續8年、9度獲獎，獲獎次數居亞太研發組織之首，也是台灣獲獎次數最高的機構，持續展現工研院在經濟部產業技術司的支持下，積極深化跨域研發優勢，攜手產學研共同促進國內經濟轉型與升級，使臺灣躋身全球第三大創新機構強國，僅次於日、美。

科睿唯安副總裁暨全球智權策略長Vasheharan Kanesarajah表示，在2025年全球百大創新機構中，工研院脫穎而出，成為亞太地區唯一入選的政府與學術研究機構。今年是工研院第9度獲選，並連續8年穩居榜單，展現其在智慧財產權與創新研究領域一貫的國際影力，旗下多項專利成果推動各產業的技術革新，對全球創新生態系帶來深遠影響。

科睿唯安原為湯森路透智權與科學事業部，現為一家全球範圍獨立運營的公司，自2012年以來，科睿唯安每年都會以專利指標評選全球頂尖的100家創新機構並發布報告，以表揚全球前100名最具創新精神的企業與機構。

科睿唯安全球百大創新機構報告是從專利的技術獨特性、影響力、投資力度、成功足跡與數量等五大指標，綜合評選全球110萬家機構的創新力與智財能量。

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