輝達「一周前就知」H20遭管制 傳中國客戶被蒙在鼓裡

美國政府宣布輝達（NVIDIA）H20晶片出口中國必須先取得許可。（資料照，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國政府宣布輝達（NVIDIA）H20晶片出口中國必須先取得許可，《路透》引述2名知情人士報導，輝達大約在一周前即獲知美國的出口新規，也就是需要取得許可才能銷售面向中國市場的AI晶片，然而，輝達並未向一些中國主要客戶示警。

《路透》報導，輝達15日透露，美國官員已於4月9日通知該公司，其H20晶片需要獲得出口許可證才能向中國銷售。限制H20出口目的是美國政府為限制中國獲取先進半導體所做的最新方法，美國正尋求保持其在AI技術領域的優勢。

請繼續往下閱讀...

據2位消息人士透露，中國主要的雲端運算公司仍預期H20將在年底前交付，並未意識到即將實施的限制措施。消息人士還表示，輝達的中國銷售團隊，在輝達公開宣布此事前，似乎也未獲告知。對此，輝達拒絕發表評論。

出口管制威脅到輝達在其最大市場之一中國的業務。據消息人士透露，自今年年初以來，輝達已獲得價值180億美元的H20訂單。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法